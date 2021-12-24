Половина украинцев верят, что Россия нападет на Украину
49,2% украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, 41,4% считают, что нападения не будет.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря
Дословно: "Большинство респондентов – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 27,1%".
Детали: 39,2% респондентов считают, что выполнение требования президента России Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет агрессивность Путина по отношению к Украине.
29,7% убеждены, что выполнение такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина. Еще 31,1% респондентов не определились с мнением по этому вопросу.
Исследование проходило 13-16 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.
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Предыстория:
- Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.
- 19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что "вряд ли" западные страны направят свои войска на помощь Украине, "чтобы бросить вызов России".
- Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
- По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось.