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Половина украинцев верят, что Россия нападет на Украину

Пятница, 24 декабря 2021, 08:24
Половина украинцев верят, что Россия нападет на Украину
Фото ua.news

49,2% украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, 41,4% считают, что нападения не будет.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря

Дословно: "Большинство респондентов – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 27,1%". 

 

Детали: 39,2% респондентов считают, что выполнение требования президента России Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет агрессивность Путина по отношению к Украине. 

 

29,7% убеждены, что выполнение такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина. Еще 31,1% респондентов не определились с мнением по этому вопросу. 

 

Исследование проходило 13-16 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

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Предыстория:

  • Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.
  • 19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что "вряд ли" западные страны направят свои войска на помощь Украине, "чтобы бросить вызов России".
  • Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
  • По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось.

Украинская правда

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Темы: РосcияУкраинавойнаопроссоциология
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