Половина украинцев верят, что Россия нападет на Украину

49,2% украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, 41,4% считают, что нападения не будет.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря

Дословно: "Большинство респондентов – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 27,1%".

Детали: 39,2% респондентов считают, что выполнение требования президента России Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет агрессивность Путина по отношению к Украине.

29,7% убеждены, что выполнение такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина. Еще 31,1% респондентов не определились с мнением по этому вопросу.

Исследование проходило 13-16 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

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Предыстория: