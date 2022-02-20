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В ЦОС назвали возможные направления агрессии РФ. Обзор и прогноз на 20 февраля

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 09:56
В ЦОС назвали возможные направления агрессии РФ. Обзор и прогноз на 20 февраля
украинские военные, фото armyinform

Аналитический обзор по безопасности украинского Центра оборонных стратегий в соответствии с информацией о действиях России и ОРДЛО, известной на 19 февраля.

Вооруженные силы РФ вблизи границы Украины

 

Оперативная обстановка. Ключевые факты

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Подконтрольные России НЗФ продолжают обстрелы украинской территории. За 17-19 февраля было зафиксировано более 225 обстрелов на 19.00 19 февраля около 30 населенных пунктов вдоль линии разграничения. В результате погибли двое и ранены четыре военнослужащих ВСУ. Кроме того, пострадали гражданские граждане Украины.

Продолжается перемещение войск РФ вдоль границ Украины.

Главарями т.н. ЛНР/ДНР объявлена ​​общая мобилизация населения на оккупированной территории Украины для комплектования 1-го и 2-го корпусов ВС РФ и осуществляется накопление резервов.

ВИДЕО ДНЯ

Россия продолжает наращивать военно-морское присутствие в оккупированном Крыму. В Черном море продолжаются учения под руководством командующего Черноморским флотом РФ.

По разным данным, количество участников с учетом кораблей и катеров, прибывших из других флотов ВМС РФ и Каспийской флотилии, примерно 45 единиц, а также 10-12 судов обеспечения. На внутреннем рейде Межводного (запад Крыма) замечены три корабля Черноморского флота РФ (фрегат, ракетный катер и один тральщик) и шесть десантных кораблей, перешедших в этот район ночью с рейда Севастополя. На рейдах озера Донузлав и Феодосийского порта замечены два судна обеспечения – плавмастерские ПМ-138 и ПМ-56.

Для проведения учений Россия закрыла для навигации несколько морских полигонов. Гражданские суда вынуждены следовать вдоль морской госграницы Украины.

Продолжаются мероприятия по эвакуации населения из ОРДЛО с целью распространения дезинформационных нарративов и создания медийной картинки гуманитарной катастрофы, якобы вызванной Украиной.

Граждане Украины, которых в пятницу боевики вывезли в Россию, не нашли там убежища. Большинство эвакуированных, а это преимущественно дети, уже сутки остаются в автобусах.

19 февраля проведены Стратегические учения сил сдерживания РФ "Гром-2022" под руководством президента России.

Продолжается проведение совместных учений Вооруженных сил России и Беларуси "Союзная решимость – 2022", они должны завершиться 20 февраля.

Кремль продолжает навязывать собственному населению информацию о необходимости провести военную операцию против Украины. Для этого в СМИ распространяется информация об обстрелах и подготовке наступления ВС Украины на оккупированные территории с публикацией соответствующих сфабрикованных подтверждений, не выдерживающих критики.

Геополитическое измерение

Президент США Джозеф Байден, опираясь на данные разведки, выразил уверенность, что Владимир Путин принял решение о вторжении, включая удары по Киеву.

Канцлер ФРГ настаивает на дипломатическом разрешении конфликта между Украиной и Россией, и Запад делает все, чтобы не допустить горячую фазу конфликта. Ведь военная агрессия РФ против Украины будет ошибкой.

Министр иностранных дел ФРГ заявила, что Германия готова ужесточить санкции против РФ, в том числе против газопровода "Северный поток-2".

Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности президент Украины призвал на ближайшем саммите НАТО предоставить Украине четкий ответ о дате вступления в Альянс. Зеленский инициировал создание фонда устойчивости и восстановления, а также программу лендлиза по снабжению необходимыми вооружениями.

Президент заявил, если подписанты Будапештского меморандума не предоставят Украине гарантий безопасности, Украина будет считать, что все остальные документы, связанные с Меморандумом, подвергнуты сомнению (в том числе безъядерный статус).

Зеленский инициировал созыв саммита государств-постоянных членов СБ ООН, а также Украины, Германии и Турции с целью решения вызовов безопасности в Европе и наработки гарантий для Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев уже сейчас требует от западных партнеров пересмотреть и усилить санкции против РФ. Основанием для этого послужат многочисленные факты вмешательства России во внутренние дела Украины – например, выдача паспортов РФ на оккупированных территориях.

Премьер-министр Британии предупредил Россию, что в случае нападения на Украину Лондон сделает невозможным доступ финансового рынка для россиян и откроет все данные о российских компаниях, чтобы засветить конечных бенефициаров.

Возможные сценарии

Остаются риски по возможностям проведения ограниченных операций группировками РФ, в первую очередь на востоке. Наиболее уязвимыми направлениями российской агрессии остаются ОРДЛО, акватории Черного и Азовского морей, а также под постоянной угрозой кибер- и инфопространства Украины.

Об этом также свидетельствует проведение психологических операций, составленных генеральным штабом ВС РФ. Основная цель которых – информационная кампания перед возможным применением наступательных возможностей РФ.

Эксперты ЦОС называют сразу несколько сценариев дальнейшего ведения войны РФ против Украины, очередная фаза которой началась с 16 на 17 февраля 2022 года.

"Руководство Л/ДНР" может обратиться к руководству РФ с просьбой предоставить военную помощь для защиты от "наступления Украины".

Не менее вероятным вариантом остается проведение "миротворческой операции по принуждению Украины к миру", вхождение войск РФ (или ОДКБ) на территорию т.н. "Л/ДНР", выдвижение РФ ультиматума Украине, в случае неполучения согласия – нанесение выборочных ракетно-авиационных ударов по объектам ПВО, РЭБ, пунктам управления.

Россия может навязывать свой вариант разрешения конфликта на условиях – смена руководства, отказ от вступления в НАТО, федерализация, договоренности с главарями оккупированных территорий для легализации их положения.

Выводы

США и Германия решили судьбу Северного потока-2 в случае полномасштабного наступления России на Украину. Запуск газопровода будет полностью остановлен.

РФ проводила сразу два масштабных военных учения "Гром-2022" и "Союзная решимость – 2022" демонстративно для государств запада и Украины.

Дальнейшие намерения военно-морских сил, которые Россия собрала в акватории Черного моря вблизи оккупированного Крыма, пока неизвестны.

Украина должна быть готова к любому развитию событий.

Темы: Росcиявойна
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