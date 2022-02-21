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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ПРИЗНАНИИ ОРДЛО

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 20:26
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ПРИЗНАНИИ ОРДЛО
Владимир Путин подписывает указы по ОРДЛО, фото Getty Images

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании ОРДЛО.

Источник: Путин во время видеообращения к россиянам 21 февраля и во включении из Кремля

Детали: На подписании присутствуют главари фейковых образований Пушилин и Пасечник.

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Прямая речь Путина: "Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решени, а затем и ратифицировать соглашение о дружбе с этими "республиками".

От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможные продолжение кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украина режима".

 

Детали: Российское телевидение сначала показало обращение Путина к россиянам, а затем "церемонию подписания документов" в Кремле.

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Президент государства-агрессора в своем обращении начал далеко с исторического экскурса с традиционной "мантрой" о "едином народе" и того, что Украину "создал Ленин".

Путин традиционно использовал тезисы пропаганды о "кровавом перевороте 2014 года", "разгуле радикализма", "военной накачке Западом" и т.д. и т.п.

Глава РФ снова повторил, что Россия якобы думает о своей безопасности и обвинил НАТО во враждебной политике.

Путин снова обвинил официальный Киев в эскалации на Донбассе, мол именно украинская сторона "убивает там мирных жителей" и готовит "блиц-криг".

Что предшествовало: 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса синхронно обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей. В этот же день члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение в понедельник.

Формирования боевиков продолжают обстрелы на Донбассе из тяжелой артиллерии. Российская же пропаганда продолжает плодить фейки об "украинских диверсантах" и "обстрелах" Ростовской области РФ с территории Украины.

Темы: ПутинОРДЛОРосcия
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