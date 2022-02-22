Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев рассматривает разрыв дипотношений с Россией – Зеленский

Алена МазуренкоВторник, 22 февраля 2022, 11:17
Киев рассматривает разрыв дипотношений с Россией – Зеленский
Владимир Зеленский, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины и России.

Источник: пресс-конференция президентов Украины и Эстонии по итогам встречи 22 февраля

Прямая речь: "Ко мне пришел запрос от МИДа, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Реклама:

После пресс-конференции я буду прорабатывать этот вопрос. И не только этот вопрос".

Детали: Кроме того, Зеленский призвал международных партнеров ввести санкции против "Северного потока – 2" и полностью заблокировать его работу.

Позже заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".

Темы: ЗеленскийРосcияУкраинадипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: