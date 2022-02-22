Киев рассматривает разрыв дипотношений с Россией – Зеленский
Вторник, 22 февраля 2022, 11:17
Президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины и России.
Источник: пресс-конференция президентов Украины и Эстонии по итогам встречи 22 февраля
Прямая речь: "Ко мне пришел запрос от МИДа, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.
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После пресс-конференции я буду прорабатывать этот вопрос. И не только этот вопрос".
Детали: Кроме того, Зеленский призвал международных партнеров ввести санкции против "Северного потока – 2" и полностью заблокировать его работу.
Позже заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной.
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Предыстория:
- После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
- Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
- Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".