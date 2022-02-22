Киев рассматривает разрыв дипотношений с Россией – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины и России.

Источник: пресс-конференция президентов Украины и Эстонии по итогам встречи 22 февраля

Прямая речь: "Ко мне пришел запрос от МИДа, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

После пресс-конференции я буду прорабатывать этот вопрос. И не только этот вопрос".

Детали: Кроме того, Зеленский призвал международных партнеров ввести санкции против "Северного потока – 2" и полностью заблокировать его работу.

Позже заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной.

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