Зеленский подписал указ о призыве резервистов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве военнослужащих запаса из-за увеличения военной угрозы со стороны России.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Мною подписан указ о призыве резервистов в особый период.

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Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву.

Мы должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке".

Детали: Президент заверил, что необходимости в объявлении всеобщей мобилизации нет. Он добавил, что главнокомандующий Вооруженными силами подписал указ о проведении дополнительного учебных сборов всех военнослужащих.

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Зеленский добавил, что Украина планирует организовать саммит лидеров стран-членов Совбеза ООН совместно с главами Турции и Германии. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже подтвердил готовность к участию в таком мероприятии.

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