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Зеленский подписал указ о призыве резервистов

Денис КарловскийВторник, 22 февраля 2022, 22:41
Владимир зеленский. фото: скриншот видео

Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве военнослужащих запаса из-за увеличения военной угрозы со стороны России.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Мною подписан указ о призыве резервистов в особый период.

Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву.

Мы должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке".

Детали: Президент заверил, что необходимости в объявлении всеобщей мобилизации нет. Он добавил, что главнокомандующий Вооруженными силами подписал указ о проведении дополнительного учебных сборов всех военнослужащих.

Зеленский добавил, что Украина планирует организовать саммит лидеров стран-членов Совбеза ООН совместно с главами Турции и Германии. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже подтвердил готовность к участию в таком мероприятии.

Предыстория:

  • В апреле 2021 года Зеленский подписал указ, позволяющий объявлять призывать резервистов без объявления отдельной мобилизации.
  • Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести русские войска на оккупированную территорию. Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.
  • Кроме того, вечером 22 февраля Путин сказал, что признал так называемые "республики" на Донбассе в административных границах Донецкой и Луганской областей, то есть вместе с территориями, контролируемыми украинским правительством.
  • Президент США Джо Байден 22 февраля вводит жесткие экономические санкции против российских государственных банков, госдолга России и российской элиты. Кроме того, Байден подписал указ 21 февраля о введении экономических санкций против всех лиц, причастных к боевикам незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • В Британии ввели строгие персональные санкции против олигархов Геннадия Тимченко, Игоря и Бориса Ротенбергов, которых считают близкими друзьями Путина. В Евросоюзе ввели персональные санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за скандальное решение и против ряда российских компаний и физических лиц. Германия заявила об приостановке процесса сертификации российского газопровода "Северный поток – 2", из-за чего он не сможет быть запущен.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаРосcия


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