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В России протестуют против нападения на Украину: полторы сотни задержанных

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 18:21
Задержание в Санкт-Петербурге, Фото: Давид Френкель / «Медиазона»

Более 150 человек задержали в России во время акций и одиночных пикетов против войны с Украиной.

Источник: ОВД-Инфо, Новая газета, СК России

Детали: По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, число задержанных по состоянию на 18 часов по киевскому времени составляет 167 человек.

В Москве на митинге против войны с Украиной задержаны десятки человек.

Также сообщается о задержаниях в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Тюмени, Челябинске, Чебоксарах, Тольятти, Перми, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Томске, Саратове, Хабаровске, Астрахани и других городах.

Ранее СК России предупредил об ответственности за проведение несанкционированных акций и участие в несогласованных мероприятиях.

"Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу", - заявили там.

Что предшествовало: Более 100 муниципальных депутатов из разных городов России, а также журналисты и деятели культуры выступили против нападения РФ на Украину.

Темы: Росcиявойнаакции


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