В России протестуют против нападения на Украину: полторы сотни задержанных

Более 150 человек задержали в России во время акций и одиночных пикетов против войны с Украиной.

Источник: ОВД-Инфо, Новая газета, СК России

Детали: По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, число задержанных по состоянию на 18 часов по киевскому времени составляет 167 человек.

В Москве на митинге против войны с Украиной задержаны десятки человек.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщается о задержаниях в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Тюмени, Челябинске, Чебоксарах, Тольятти, Перми, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Томске, Саратове, Хабаровске, Астрахани и других городах.

Люди встали в сцепку. Питер



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА⁰https://t.co/iIFIz3CF5V pic.twitter.com/DQt60fIZ6T — Медиазона (@mediazzzona) February 24, 2022

Ранее СК России предупредил об ответственности за проведение несанкционированных акций и участие в несогласованных мероприятиях.

"Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу", - заявили там.

Что предшествовало: Более 100 муниципальных депутатов из разных городов России, а также журналисты и деятели культуры выступили против нападения РФ на Украину.