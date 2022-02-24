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У Росії протестують проти нападу на Україну: понад півтори сотні затриманих

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 18:21
Затримання в Санкт-Петербурзі, Фото: Давид Френкель / «Медиазона»

Понад 150 людей затримали у Росії під час акцій та одиночних пікетів проти війни з Україною.

Джерело: ОВД-Инфо, Новая газета, СК Росії

Деталі: За даними правозахисного порталу ОВД-Инфо, кількість затриманих станом на 18 годину за київським часом становить 167 осіб.

У Москві на мітингу проти війни з Україною затримано десятки людей. 

Також повідомляється про затримання у Санкт-Петербурзі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Уфі, Тюмені, Челябінську, Чебоксарах, Тольятті, Пермі, Ростові-на-Дону, Владивостоку, Новосибірську, Іркутську, Томську, Саратові, Хабаровську, Астрахані та інших містах.

Раніше СК Росії попередив про відповідальність за проведення несанкціонованих акцій та участь у неузгоджених заходах.

"Законодавцем передбачено суворе покарання за організацію масових заворушень, а також протистояння представнику влади. Відповідно до норм Кримінального кодексу Російської Федерації, скоєння таких протиправних діянь загрожує позбавлення волі. Слід пам'ятати, що наявність судимості тягне за собою негативні наслідки і накладає відбиток на подальшу долю", - заявили там.

Що передувало: Раніше понад 100 муніципальних депутатів із різних міст Росії, а також журналісти та діячі культури виступили проти нападу РФ на Україну.

Теми: Росіявійнаакції
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