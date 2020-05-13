Дело о "пленках Ермака" перебросили уже на СБУ
Материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
Источник: юридическая компания "Миллер" в Facebook
Дословно: "22 апреля заместитель генерального прокурора определил подследственность этого дела уже за Главным следственным управлением Службы безопасности Украины и объединил с уголовным производством №22020000000000065 по ч. 2 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 4 ст. 190 УК Украины".
Детали: Таким образом, сейчас органом предварительного расследования, ответственным за расследование дела, является СБУ.
Что было раньше: Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила квалификацию открытого ранее производства со "Злоупотребления влиянием" на "Мошенничество" и 17 апреля приняла решение о передаче дела по подследственности в Главное следственное управление Нацполиции. Таким образом дело было в Нацполиции меньше недели.
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
- Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.
- Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
- Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.
- Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.