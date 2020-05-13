Дело о "пленках Ермака" перебросили уже на СБУ

Материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Источник: юридическая компания "Миллер" в Facebook

Дословно: "22 апреля заместитель генерального прокурора определил подследственность этого дела уже за Главным следственным управлением Службы безопасности Украины и объединил с уголовным производством №22020000000000065 по ч. 2 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 4 ст. 190 УК Украины".

Детали: Таким образом, сейчас органом предварительного расследования, ответственным за расследование дела, является СБУ.

Что было раньше: Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила квалификацию открытого ранее производства со "Злоупотребления влиянием" на "Мошенничество" и 17 апреля приняла решение о передаче дела по подследственности в Главное следственное управление Нацполиции. Таким образом дело было в Нацполиции меньше недели.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория: