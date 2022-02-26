Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль заявил, что Путин приостанавливал наступление, но Киев отказался от переговоров

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 14:13
Кремль заявил, что Путин приостанавливал наступление, но Киев отказался от переговоров
Песков и Путин, фото Getty Images

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в пятницу приказал приостановить наступление на Украину в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение оккупантов продолжилось.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

Прямая речь: "Вчера днём в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил Российских войск".

Реклама:

"Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции".

Детали: Он также заявил, что санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

"Далее потребуется анализ, чтобы выработать ответные меры такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - сказал Песков.

ВИДЕО ДНЯ

"И разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба этих санкций, бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики, систем нашей экономики. Все возможности, потенциал для этого есть", - уверяет он.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился тем, что украинская сторона не соглашается на переговоры в Минске.

"Киев фактически окружен, а они разглагольствуют", - возмущается он.

Предыстория:

  • Российские власти, которые в четверг начали открытую войну против Украины, заявили о готовности вести переговоры о нейтральном статусе Украины и отказе от размещения на ее территории вооружений.
  • Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина не боится говорить о нейтральном статусе, но спрашивает, какие у Украины будут гарантии безопасности.
  • Президент Украины призвал главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить кровавую войну, развязанную РФ.
  • Российская сторона ответила предложением провести переговоры в Минске и почти сразу же заявила, что Украина не согласилась на Минск, предложила Варшаву и вообще отказалась от разговора.
  • Офис президента Украины в пятницу вечером заявил, что консультации по переговорам с Россией продолжаются.

Темы: ПутинвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: