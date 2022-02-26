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Кремль заявил, что Путин приостанавливал наступление, но Киев отказался от переговоров

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 15:13
Песков и Путин, фото Getty Images

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в пятницу приказал приостановить наступление на Украину в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение оккупантов продолжилось.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

Прямая речь: "Вчера днём в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил Российских войск".

"Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции".

Детали: Он также заявил, что санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

"Далее потребуется анализ, чтобы выработать ответные меры такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - сказал Песков.

"И разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба этих санкций, бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики, систем нашей экономики. Все возможности, потенциал для этого есть", - уверяет он.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился тем, что украинская сторона не соглашается на переговоры в Минске.

"Киев фактически окружен, а они разглагольствуют", - возмущается он.

Предыстория:

  • Российские власти, которые в четверг начали открытую войну против Украины, заявили о готовности вести переговоры о нейтральном статусе Украины и отказе от размещения на ее территории вооружений.
  • Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина не боится говорить о нейтральном статусе, но спрашивает, какие у Украины будут гарантии безопасности.
  • Президент Украины призвал главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить кровавую войну, развязанную РФ.
  • Российская сторона ответила предложением провести переговоры в Минске и почти сразу же заявила, что Украина не согласилась на Минск, предложила Варшаву и вообще отказалась от разговора.
  • Офис президента Украины в пятницу вечером заявил, что консультации по переговорам с Россией продолжаются.

Темы: ПутинвойнаРосcия
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