Кремль заявил, что Путин приостанавливал наступление, но Киев отказался от переговоров
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в пятницу приказал приостановить наступление на Украину в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение оккупантов продолжилось.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко
Прямая речь: "Вчера днём в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил Российских войск".
"Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции".
Детали: Он также заявил, что санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
"Далее потребуется анализ, чтобы выработать ответные меры такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - сказал Песков.
"И разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба этих санкций, бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики, систем нашей экономики. Все возможности, потенциал для этого есть", - уверяет он.
В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился тем, что украинская сторона не соглашается на переговоры в Минске.
"Киев фактически окружен, а они разглагольствуют", - возмущается он.
Предыстория:
- Российские власти, которые в четверг начали открытую войну против Украины, заявили о готовности вести переговоры о нейтральном статусе Украины и отказе от размещения на ее территории вооружений.
- Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина не боится говорить о нейтральном статусе, но спрашивает, какие у Украины будут гарантии безопасности.
- Президент Украины призвал главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить кровавую войну, развязанную РФ.
- Российская сторона ответила предложением провести переговоры в Минске и почти сразу же заявила, что Украина не согласилась на Минск, предложила Варшаву и вообще отказалась от разговора.
- Офис президента Украины в пятницу вечером заявил, что консультации по переговорам с Россией продолжаются.