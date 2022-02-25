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СБУ опубликовала допрос российского ОМОНовца: кается и просить россиян сложить оружие

Пятница, 25 февраля 2022, 21:00
СБУ опубликовала допрос российского ОМОНовца: кается и просить россиян сложить оружие
фото иллюстративное getty images

В Службе безопасности Украины обнародовали видеозапись допроса российского ОМОНовца, на котором он подробно рассказывает о ходе операции и раскаивается в своих действиях.

Источник: facebook-страница СБУ

Детали: ОМОНовец говорит, что его зовут Плотников Евгений, 08.11.1994 года рождения, и он родился в Кемеровской области. На службу в ОМОН поступил в 2018 году.

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3 февраля 2022 года их отряд Новокузнецкого ОМОНа двинулся в Кемерово, где объединились с отрядами подразделений ОМОНа Кемерова, а затем через Смоленск в Беларусь в Гомель. Непосредственно перед началом вторжения в Украину их расквартировали в палатках в поле под селом Новая Гребля.

Прямая речь ОМОНовца: "23 февраля было обострение, и нам довели, что "будем захватывать Украину – прорываться через границу".

После этого, в ночь на 24-е мы услышали самолёты, стрельбу, взрывы, силы белорусских войск и наших – РФ. Затем пошли войска РФ. На следующее утро, уже пошли ОМОНа сотрудники – уже в зачищенный сектор.

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На пути к границе уже увидели белорусских солдат. И нас спокойно пропустили – проехали дальше. Проезжая дальше, в колонне были военнослужащие, единицы техники, танки и т.п. Слышали вертолёты. 

Задача была – захватить Киев, выдвинуться туда и захватить. Также нам выдали перед этим георгиевские ленты – нашить на шевроны.

Всё, после этого, как там зачистили – заходили со стороны Чернобыля, там уже было зачищено военными РФ. Продвинулись дальше ближе к Киеву, отдалились от военных и по нам были выстрелы с миномётов и вертолетов украинских войск".

Детали: Он рассказал, что дальше в ходе боя у них кончились боеприпасы и он попал в плен.

В конце видео, российский оккупант говорит, что "раскаяется в содеянном" и призвал российских военных "не нападать на братские народы и жить дружно".

Предыстория:

  • Утром 25 февраля ВСУ сообщили о задержании российского ОМОНовца под Киевом.
  • Утром 25 февраля в северо-западном пригороде Киева продолжались ожесточенные бои между российскими оккупантами и Вооруженными Силами Украины, о которых упоминает задержанный ОМОНовец на видео. Перед этим вечером 24 февраля российские оккупанты зачистили зону отчуждения на ЧАЭС и получили плацдарм для наступления на Киев со стороны Беларуси.
  • Ночью 25 февраля Минобороны сообщило, что взяло в плен двух российских военных, расквартированных на Дальнем Востоке. Они утверждают, что в Украину заехали из оккупированного Крыма, а руководство сказало, что их везут "на учебу".

Темы: Росcиявойнапленные
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