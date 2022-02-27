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За 4 дня войны более 20 киевлян погибли, свыше 100 ранены

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 14:31

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что с 24 февраля из-за боевых действий оккупантов в Киеве погибли более 20 человек, 106 получили ранения.

Источник: facebook-страница Кличко

Детали: Среди умерших в Киеве в результате русской войны 9 мирных жителей и 1 ребенок. Также погибли 4 неопознанных лиц и 8 военнослужащих ВСУ и бойцов территориальной обороны.

106 человек получили ранения, из них 47 гражданских лиц. В том числе 3 детей, один из них 17-летний курсант.

Кличко сказал, что российских войск на улицах Киева нет, и ситуация контролируется вооруженными силами и подразделениями теробороны. Он объяснил, что украинские военные уничтожают отдельные диверсионно-разведывательные группы.

Он сказал, что общественный транспорт, включая метро, ​​не работает из-за введенного комендантского часа.

Мэр призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях и не появляться на улицах.

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Предыстория: 

  • В столице до 8:00 28 февраля введен комендантский час. Любой, кто будет находиться на улице без специальных опознавательных знаков или вида, будет считаться членом вражеских ДРГ и может быть ликвидирован.
  • На левом берегу Киева была обнаружена попытка теракта российским диверсантом, заложившим взрывчатку в столичном ЖК.
  • Утром 27 февраля во двор 16-этажного дома попала российская ракета, ранив несколько человек.
  • Украинская система противовоздушной обороны уничтожила утром 27 февраля ракету, выпущенную с территории Белоруссии по Киеву.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что в ночь на 27 февраля украинские защитники сорвали попытку высадки российского десанта и нарастили силы обороны столицы.

Темы: КиеввойнаобстрелРосcия
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