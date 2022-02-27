За 4 дня войны более 20 киевлян погибли, свыше 100 ранены

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что с 24 февраля из-за боевых действий оккупантов в Киеве погибли более 20 человек, 106 получили ранения.

Источник: facebook-страница Кличко

Детали: Среди умерших в Киеве в результате русской войны 9 мирных жителей и 1 ребенок. Также погибли 4 неопознанных лиц и 8 военнослужащих ВСУ и бойцов территориальной обороны.

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106 человек получили ранения, из них 47 гражданских лиц. В том числе 3 детей, один из них 17-летний курсант.

Кличко сказал, что российских войск на улицах Киева нет, и ситуация контролируется вооруженными силами и подразделениями теробороны. Он объяснил, что украинские военные уничтожают отдельные диверсионно-разведывательные группы.

Он сказал, что общественный транспорт, включая метро, ​​не работает из-за введенного комендантского часа.

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Мэр призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях и не появляться на улицах.

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