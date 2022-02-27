За 4 дня войны более 20 киевлян погибли, свыше 100 ранены
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что с 24 февраля из-за боевых действий оккупантов в Киеве погибли более 20 человек, 106 получили ранения.
Источник: facebook-страница Кличко
Детали: Среди умерших в Киеве в результате русской войны 9 мирных жителей и 1 ребенок. Также погибли 4 неопознанных лиц и 8 военнослужащих ВСУ и бойцов территориальной обороны.
106 человек получили ранения, из них 47 гражданских лиц. В том числе 3 детей, один из них 17-летний курсант.
Кличко сказал, что российских войск на улицах Киева нет, и ситуация контролируется вооруженными силами и подразделениями теробороны. Он объяснил, что украинские военные уничтожают отдельные диверсионно-разведывательные группы.
Он сказал, что общественный транспорт, включая метро, не работает из-за введенного комендантского часа.
Мэр призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях и не появляться на улицах.
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Предыстория:
- В столице до 8:00 28 февраля введен комендантский час. Любой, кто будет находиться на улице без специальных опознавательных знаков или вида, будет считаться членом вражеских ДРГ и может быть ликвидирован.
- На левом берегу Киева была обнаружена попытка теракта российским диверсантом, заложившим взрывчатку в столичном ЖК.
- Утром 27 февраля во двор 16-этажного дома попала российская ракета, ранив несколько человек.
- Украинская система противовоздушной обороны уничтожила утром 27 февраля ракету, выпущенную с территории Белоруссии по Киеву.
- Министерство обороны Украины сообщило, что в ночь на 27 февраля украинские защитники сорвали попытку высадки российского десанта и нарастили силы обороны столицы.