Киев продолжает держать оборону, ночью были перестрелки – Кличко
Киевский мэр Виталий Кличко прокомментировал, что ситуацию в Киеве контролируют подразделения Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны, но ночью были столкновения и перестрелка с диверсионными группами оккупантов.
Источник: facebook-страница Кличко
Прямая речь Кличко: "Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп.
Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки на территории стратегических предприятий и учреждений.
Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы.
И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!
Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным!
Военные, стражи порядка, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города!".
Детали: Кличко заверил, что больницы работают в режиме военного положения, и принимают всех, кто обращается за экстренной помощью.
Все объекты критической инфраструктуры работают и находятся под защитой украинских бойцов.
Подземные станции метрополитена используются как объекты укрытия.
В то же время общественный транспорт будет курсировать в сокращенном составе, кроме часов, когда действует комендантский час. Во время комендантского часа никому нельзя находиться на улицах, за исключением необходимости укрыться в укрытии.
Водителей автомобилей предупредили не пользоваться полосой для общественного транспорта, потому что ее используют военные, кареты скорой помощи и авто правоохранителей.
Кличко напомнил, что в столице работает гуманитарный штаб, где киевляне могут получить воду, еду и гигиенические средства.
Предыстория:
- После 8 часов утра 28 февраля в Киеве начали работать продуктовые супермаркеты и общественный транспорт. Также возобновили поезда метрополитена, но не на всех станциях и с интервалом движения 40 минут.
- Украинское военное командование отметило, что в ночь на 28 февраля российские захватчики продолжали попытки прорыва военной техникой в центр столицы, но все попытки потерпели неудачу. Российские оккупанты деморализованы.