Киев продолжает держать оборону, ночью были перестрелки – Кличко

Киевский мэр Виталий Кличко прокомментировал, что ситуацию в Киеве контролируют подразделения Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны, но ночью были столкновения и перестрелка с диверсионными группами оккупантов.

Источник: facebook-страница Кличко

Прямая речь Кличко: "Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп.

Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки на территории стратегических предприятий и учреждений.

Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы.

И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!

Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным!

Военные, стражи порядка, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города!".

Детали: Кличко заверил, что больницы работают в режиме военного положения, и принимают всех, кто обращается за экстренной помощью.

Все объекты критической инфраструктуры работают и находятся под защитой украинских бойцов.

Подземные станции метрополитена используются как объекты укрытия.

В то же время общественный транспорт будет курсировать в сокращенном составе, кроме часов, когда действует комендантский час. Во время комендантского часа никому нельзя находиться на улицах, за исключением необходимости укрыться в укрытии.

Водителей автомобилей предупредили не пользоваться полосой для общественного транспорта, потому что ее используют военные, кареты скорой помощи и авто правоохранителей.

Кличко напомнил, что в столице работает гуманитарный штаб, где киевляне могут получить воду, еду и гигиенические средства.

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