Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев продолжает держать оборону, ночью были перестрелки – Кличко

Денис КарловскийПонедельник, 28 февраля 2022, 11:46
Киев продолжает держать оборону, ночью были перестрелки – Кличко

Киевский мэр Виталий Кличко прокомментировал, что ситуацию в Киеве контролируют подразделения Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны, но ночью были столкновения и перестрелка с диверсионными группами оккупантов.

Источник: facebook-страница Кличко

Прямая речь Кличко: "Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп.

Реклама:

Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки на территории стратегических предприятий и учреждений.

Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы.

И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!

ВИДЕО ДНЯ

Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным!

Военные, стражи порядка, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города!".

Детали: Кличко заверил, что больницы работают в режиме военного положения, и принимают всех, кто обращается за экстренной помощью.

Все объекты критической инфраструктуры работают и находятся под защитой украинских бойцов.

Подземные станции метрополитена используются как объекты укрытия.

В то же время общественный транспорт будет курсировать в сокращенном составе, кроме часов, когда действует комендантский час. Во время комендантского часа никому нельзя находиться на улицах, за исключением необходимости укрыться в укрытии.

Водителей автомобилей предупредили не пользоваться полосой для общественного транспорта, потому что ее используют военные, кареты скорой помощи и авто правоохранителей.

Кличко напомнил, что в столице работает гуманитарный штаб, где киевляне могут получить воду, еду и гигиенические средства.

Предыстория: 

  • После 8 часов утра 28 февраля в Киеве начали работать продуктовые супермаркеты и общественный транспорт. Также возобновили поезда метрополитена, но не на всех станциях и с интервалом движения 40 минут.
  • Украинское военное командование отметило, что в ночь на 28 февраля российские захватчики продолжали попытки прорыва военной техникой в ​​центр столицы, но все попытки потерпели неудачу. Российские оккупанты деморализованы.

Темы: КиеввойнаРосcияВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: