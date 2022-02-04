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Заработала "горячая линия" территориальной обороны

Пятница, 4 февраля 2022, 22:13
фото: armyinform

С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины, отвечающей на вопросы украинцев.

Источник: АрмияInform

Детали: По телефону "горячей линии" по номеру 0800507028 украинцы можете получить ответы на самые распространенные вопросы:

  • как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;
  • как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;
  • порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Звонки на "горячую линию" бесплатные.

Предыстория: 

  • В первый день 2022 года в Офисе президента опубликовали указ президента Владимира Зеленского о назначении Галушкина командующим сил теробороны ВСУ.
  • В этот же день вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", регулирующий деятельность подразделений теробороны в условиях военного и чрезвычайного положения. Прежде всего, в их состав будут привлекаться ветераны армии, военизированные и правоохранительные подразделения. Однако не будут допускать тех, у кого было больше двух судимостей или осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление.
  • В январе Верховная Рада внесла изменения в закон, ускоряющий формирование Сил теробороны в три этапа.
  • В конце января командующий Сил теробороны Юрий Галушкин заявлял, что оружия в подразделениях достаточно, а скелет подразделений уже завершен.
  • Ранее Министр обороны Резников говорил, что развертывание сил теробороны происходит круглосуточно.

Темы: Вооруженные силывоинский учет


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