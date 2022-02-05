"Харьков – это Украина": марш, который хотели запретить, собрал более 5 тысяч человек

В центре Харькова прошел "Марш единства", собравший более пяти тысяч человек.

Источник: Укринформ, Суспільне, полиция Харьковской области

фото: Тетяна Доцяк/Facebook

Детали: Марш стартовал в 14:30 с площади Конституции. Участники держали в руках главный баннер "Харьков – это Украина", украинские флаги и красно-черные флаги.

По разным оценкам, в марше приняли участие более 5 тысяч человек, пишет Укринформ. Такое же число назвал Суспільному соорганизатор мероприятия Константин Немичев. Однако полиция оценила количество участников в 2 тысячи человек.

Участники прошли по главной Сумской улице, которая была перекрыта для транспорта, до площади Свободы, скандируя патриотические лозунги.

Как передает Укринформ, колонна четко соблюдала границы улицы, не выходя на тротуары. Впереди колонны шли несколько десятков полицейских, среди которых кинологи с собаками. Позади колонны двигались около 10 автомобилей с надписями "Полиция". На тротуарах дежурили общественные наблюдатели, также следившие за порядком.

Как рассказал журналистам координатор марша, председатель Харьковской организации "Национальный корпус" Константин Немичев, в мероприятии приняли участие более 80 общественных организаций.

"Это мирная акция без политических лозунгов, которую Харьковский городской совет пытался запретить, ссылаясь на ковид и угрозу вероятных провокаций. Тем лучше, что суд разрешил ее провести, потому что это – реализация прав людей на демонстрацию своей позиции", – сказал он.

По словам участника акции Олега, сейчас – именно то время, когда нужно показать президенту РФ Владимиру Путину, что мы его не боимся: "Пусть он нас боится, потому что мы готовы защищать свою землю".

Как сообщает Суспільне, марш прошел без столкновений и завершился митингом возле волонтерской палатки "Все для победы" на площади Свободы.

"Надо показать, что Харьков — это Украина. И мы все едины. Мы ничего не боимся. На самом деле они должны нас бояться. Возможно, это резонанс общественного мнения, когда мы слушали пропаганду, которая говорила, что вам нужно бояться, вас мало, мы вас победим, Но это им нужно бояться: мы здесь, на своей земле, мы в своем городе", - сказал участник марша Антон.

Позже в полиции сообщили, что к "Маршу Единства" присоединилось около 2 тысяч граждан.

Публичный порядок обеспечивали 460 сотрудников полиции и 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Акция прошла без грубых нарушений действующего законодательства.

Что предшествовало: 2 февраля Харьковская городская комиссия по ТЭБ и ЧС выступила против проведения запланированного на 5 февраля "Марша Единства" под украинскими флагами от площади Конституции до площади Свободы в центре Харькова, ссылаясь на Covid, террористическую угрозу и вероятность провокаций. В тот же день организаторы "Марша Единства" обнародовали заявление, что не планируют отменять мероприятие.

3 февраля Харьковская городская комиссия по ТЕБ и ЧС выступила против проведения "Марша Единства" под украинскими флагами, но разрешила проведение митинга на площади Свободы – без дымовых шашек, взрывных пакетов и файеров.

4 февраля Харьковский окружной административный суд отказал Харьковскому горсовету в первом иске по запрету "Марша Единства", а 5 февраля – во втором таком иске.

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