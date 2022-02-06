Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Крыша поехала": Лукашенко обозвал Зеленского "безголовым"

Воскресенье, 6 февраля 2022, 15:59
Крыша поехала: Лукашенко обозвал Зеленского безголовым
Лукашенко и Зеленский в Житомире 4 октября 2019 года, фото ОП

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым" и "не имеющим стержня".

Источник: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, передает БЕЛТА

Прямая речь: "И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в "стойло" пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее".

Реклама:

Детали: Лукашенко также заявил, что у Зеленского "нет стержня".

"Я бы не сказал, что он (Зеленский – ред.) такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня", - считает самопровозглашенный президент Беларуси.

Он заявил, что относился к Зеленскому "как к ребенку". Такое отношение, по его словам, поддерживалось и президентом РФ Владимиром Путиным, который считал, что Зеленскому надо дать шанс проявить себя.

ВИДЕО ДНЯ

На вопрос, в какой момент он разочаровался в Зеленском, Лукашенко ответил: "Не помню, как-то накапливалось. …Но когда он в открытую начал заявлять: "Америка – это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь – это враги" – это уже крыша поехала".

Отвечая на вопрос, есть ли шанс сейчас не воевать, Лукашенко сказал: "Есть, все будет зависеть от них. От власти. От армии украинской". В то же время, он считает, что "не Украина, а американцы их толкают на войну".

"Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию – получай!" – сказал он.

"Получай что? Ракетный удар по территории Украины?" – уточнил ведущий.

"И не только. Все что только есть", – пояснил Лукашенко.

Он также верит, что через 10-15 лет Украина может стать членом Союзного государства Беларуси и России.

"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите – срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся", – сказал Лукашенко.

Что предшествовало: Лукашенко также заявил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на востоке Украины.

Предыстория:

  • 28 января президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины. Он также заявил, что глубже разбирается в проблемах Украины, чем президент США Джо Байден, потому что живет в Украине.
  • 1 февраля Зеленский заявил, что с разблокированием "нормандского формата" возникла надежда на деэскалацию напряжения и мирное урегулирование для Украины.

Темы: ЛукашенкоЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: