"Крыша поехала": Лукашенко обозвал Зеленского "безголовым"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым" и "не имеющим стержня".

Источник: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, передает БЕЛТА

Прямая речь: "И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в "стойло" пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее".

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Детали: Лукашенко также заявил, что у Зеленского "нет стержня".

"Я бы не сказал, что он (Зеленский – ред.) такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня", - считает самопровозглашенный президент Беларуси.

Он заявил, что относился к Зеленскому "как к ребенку". Такое отношение, по его словам, поддерживалось и президентом РФ Владимиром Путиным, который считал, что Зеленскому надо дать шанс проявить себя.

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На вопрос, в какой момент он разочаровался в Зеленском, Лукашенко ответил: "Не помню, как-то накапливалось. …Но когда он в открытую начал заявлять: "Америка – это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь – это враги" – это уже крыша поехала".

Отвечая на вопрос, есть ли шанс сейчас не воевать, Лукашенко сказал: "Есть, все будет зависеть от них. От власти. От армии украинской". В то же время, он считает, что "не Украина, а американцы их толкают на войну".

"Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию – получай!" – сказал он.

"Получай что? Ракетный удар по территории Украины?" – уточнил ведущий.

"И не только. Все что только есть", – пояснил Лукашенко.

Он также верит, что через 10-15 лет Украина может стать членом Союзного государства Беларуси и России.

"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите – срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся", – сказал Лукашенко.

Что предшествовало: Лукашенко также заявил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на востоке Украины.

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