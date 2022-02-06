Военная техника в Беларуси подошла на 50 км к границе Украины – снимки
Новые спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies показали концентрацию военной техники в трех местах в Беларуси в пределах 50 километров от границы с Украиной.
Источник: Reuters
Детали: Спутниковые снимки, опубликованные в воскресенье, показали детали военных маневров на границе Беларуси с Украиной в преддверии совместных учений России и Беларуси "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля.
Снимки показывают, что оснащенные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками подразделения были переброшены в Беларусь в трех точках недалеко от границы с Украиной.
Maxar Technologies сообщила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.
Компания идентифицировала на снимках 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 "Искандер" и реактивные системы залпового огня под Ельском.
Предыстория:
- Maxar Technologies регулярно делают снимки российских войск вблизи украинских границ из космоса. В первый раз существенное наращивание они зафиксировали в конце декабря 2021 года. В середине января они зафиксировали меньшее количество техники, чем сейчас, но тогда она была замечена на полигонах в 10-30 км от украинских границ. Пока заметно, что увеличивается присутствие личного состава на полигонах и количество техники, в частности комплексов "Искандер-М".
- На опубликованных 3 февраля спутниковых снимках российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях РФ видно, как развертывают палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер-М".
- Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Беларусь и Россия будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства (граница Беларуси с Украиной – ред.) на учениях "Союзная решимость".