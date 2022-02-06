Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военная техника в Беларуси подошла на 50 км к границе Украины – снимки

Воскресенье, 6 февраля 2022, 19:44
Военная техника в Беларуси подошла на 50 км к границе Украины – снимки
снимки Maxar Technologies, CNN

Новые спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies показали концентрацию военной техники в трех местах в Беларуси в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Источник: Reuters

Детали: Спутниковые снимки, опубликованные в воскресенье, показали детали военных маневров на границе Беларуси с Украиной в преддверии совместных учений России и Беларуси "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля.

Реклама:

Снимки показывают, что оснащенные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками подразделения были переброшены в Беларусь в трех точках недалеко от границы с Украиной.

Maxar Technologies сообщила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Компания идентифицировала на снимках 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 "Искандер" и реактивные системы залпового огня под Ельском.

ВИДЕО ДНЯ
 
снимки Maxar Technologies, CNN
 
 
 
 

Предыстория:

  • Maxar Technologies регулярно делают снимки российских войск вблизи украинских границ из космоса. В первый раз существенное наращивание они зафиксировали в конце декабря 2021 года. В середине января они зафиксировали меньшее количество техники, чем сейчас, но тогда она была замечена на полигонах в 10-30 км от украинских границ. Пока заметно, что увеличивается присутствие личного состава на полигонах и количество техники, в частности комплексов "Искандер-М".
  • На опубликованных 3 февраля спутниковых снимках российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях РФ видно, как развертывают палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер-М".
  • Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Беларусь и Россия будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства (граница Беларуси с Украиной – ред.) на учениях "Союзная решимость".

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Беларусь
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: