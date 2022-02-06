Военная техника в Беларуси подошла на 50 км к границе Украины – снимки

Новые спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies показали концентрацию военной техники в трех местах в Беларуси в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Источник: Reuters

Детали: Спутниковые снимки, опубликованные в воскресенье, показали детали военных маневров на границе Беларуси с Украиной в преддверии совместных учений России и Беларуси "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля.

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Снимки показывают, что оснащенные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками подразделения были переброшены в Беларусь в трех точках недалеко от границы с Украиной.

Maxar Technologies сообщила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Компания идентифицировала на снимках 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 "Искандер" и реактивные системы залпового огня под Ельском.

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снимки Maxar Technologies, CNN

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