Спутники сделали новые снимки российских войск вдоль украинских границ – Reuters

Международное новостное агентство Reuters опубликовало набор снимков спутников из космоса, зафиксировавших российскую военную технику на нескольких полигонах вблизи Украины.

Источник: Reuters

Детали: На снимках зафиксирована техника, собранная на военных полигонах в Ельне, Клинцах, Погоновом и Климовом.

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Эти полигоны находятся вблизи восточных границ Украины. К примеру, полигон в Клинцах находится в около 30 км от границы Украины, полигон в Климовом – около 13 км.

На снимках видны танки, БМП, грузовые автомобили, железнодорожный склад с военной техникой и самоходные артиллерийские установки.

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Снимки сделали спутники Maxar Technologies.

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