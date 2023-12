Новые спутниковые снимки войск РФ: увеличивают технику и развертывают палатки

На новых спутниковых снимках российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях РФ видно, как развертывают палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер-М".

Источник: twitter-страница корреспондента Buzzfeed Кристофера Миллера

Детали: В последние несколько недель Maxar Technologies, которая делает снимки войск со своих спутников, зафиксировала существенное увеличение российских подразделений на территории Беларуси.

Кроме того, почти на всех полигонах и военных базах, которые удалось зафиксировать спутникам, видны развертывания палаток и активность личного состава. В частности, на многих полигонах видны признаки учебного применения артиллерии и техники в ходе боевых операций.

На полигоне в Осиповичах, менее чем в 100 км от Минска, заметно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". С этого места они могут доставать до Вильнюса, Киева, Варшавы и Львова.

Возле Бреста на полигоне видно большое количество тяжелой военной техники и палаток для личного состава.

Во временно оккупированном на полигонах возле Евпатории, Бахчисарая и Керчи видно большое количество палаток и тяжелой техники.

Bakhchysarai, Crimea. Images were taken on Feb. 1 and show battle groups, tents, and infantry fighting vehicles. 📸: @Maxar pic.twitter.com/8zCa2UJai1