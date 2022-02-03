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Новые спутниковые снимки войск РФ: увеличивают технику и развертывают палатки

Четверг, 3 февраля 2022, 10:29
Искандеры на полигоне в Осиповичах, Беларусь. фото: maxar technologies

На новых спутниковых снимках российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях РФ видно, как развертывают палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер-М".

Источник: twitter-страница корреспондента Buzzfeed Кристофера Миллера

Детали: В последние несколько недель Maxar Technologies, которая делает снимки войск со своих спутников, зафиксировала существенное увеличение российских подразделений на территории Беларуси.

Кроме того, почти на всех полигонах и военных базах, которые удалось зафиксировать спутникам, видны развертывания палаток и активность личного состава. В частности, на многих полигонах видны признаки учебного применения артиллерии и техники в ходе боевых операций.

На полигоне в Осиповичах, менее чем в 100 км от Минска, заметно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". С этого места они могут доставать до Вильнюса, Киева, Варшавы и Львова.

Возле Бреста на полигоне видно большое количество тяжелой военной техники и палаток для личного состава.

Во временно оккупированном на полигонах возле Евпатории, Бахчисарая и Керчи видно большое количество палаток и тяжелой техники.

На полигоне “Погоново” в Воронежской области РФ (за 260 км от Харькова) видно тренировочный лагерь, на котором активно ведут учебные стрельбы, и большое количество палаток.

Все снимки сделаны во второй половине января и 1-2 февраля.

Предыстория:

  • Maxar Technologies регулярно делают снимки российских войск вблизи украинских границ из космоса. В первый раз существенное наращивание они зафиксировали в конце декабря 2021 года. В середине января они зафиксировали меньшее количество техники, чем сейчас, но тогда она была замечена на полигонах в 10-30 км от украинских границ. Пока заметно, что увеличивается присутствие личного состава на полигонах и количество техники, в частности комплексов "Искандер-М".
  • Журналисты российской службы "Радио Свобода" и независимой группы военных расследователей Conflict Intelligence Team в соцсетях нашли доказательства, как родственники и друзья российских военных обсуждают якобы командование РФ забрало военных контрактников из азиатской части России на 6-9 месяцев в "обучение" и "командировки" в Украину.
  • Расследователи нашли доказательства, как Россия перебрасывает бойцов Росгвардии к границам с Украиной.
  • В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 2 февраля сказала, что они больше не считают российское вторжение в Украину "неизбежным".
  • Украинская военная разведка имеет данные, что Россия перегруппировывает свои войска на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Однако, морально-психологический дух российских бойцов падает.

Украинская правда
Темы: РосcиявойнаармияБеларусь


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