Новые спутниковые снимки войск РФ: увеличивают технику и развертывают палатки
На новых спутниковых снимках российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях РФ видно, как развертывают палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер-М".
Источник: twitter-страница корреспондента Buzzfeed Кристофера Миллера
Детали: В последние несколько недель Maxar Technologies, которая делает снимки войск со своих спутников, зафиксировала существенное увеличение российских подразделений на территории Беларуси.
Кроме того, почти на всех полигонах и военных базах, которые удалось зафиксировать спутникам, видны развертывания палаток и активность личного состава. В частности, на многих полигонах видны признаки учебного применения артиллерии и техники в ходе боевых операций.
На полигоне в Осиповичах, менее чем в 100 км от Минска, заметно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". С этого места они могут доставать до Вильнюса, Киева, Варшавы и Львова.
Возле Бреста на полигоне видно большое количество тяжелой военной техники и палаток для личного состава.
Osipovichi training area, central Belarus. Shows Iskander missile deployment. 📸: @Maxar pic.twitter.com/31P4aMvtFP— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Во временно оккупированном на полигонах возле Евпатории, Бахчисарая и Керчи видно большое количество палаток и тяжелой техники.
Bakhchysarai, Crimea. Images were taken on Feb. 1 and show battle groups, tents, and infantry fighting vehicles. 📸: @Maxar pic.twitter.com/8zCa2UJai1— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Opuk training area, southern Crimea. Jan. 31. Tents and armored vehicles. 📸: @Maxar pic.twitter.com/6hOuhjllZX— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
На полигоне “Погоново” в Воронежской области РФ (за 260 км от Харькова) видно тренировочный лагерь, на котором активно ведут учебные стрельбы, и большое количество палаток.
Pogonovo training area continued. 📸: @Maxar pic.twitter.com/PwdfhSJf4g— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Все снимки сделаны во второй половине января и 1-2 февраля.
Предыстория:
- Maxar Technologies регулярно делают снимки российских войск вблизи украинских границ из космоса. В первый раз существенное наращивание они зафиксировали в конце декабря 2021 года. В середине января они зафиксировали меньшее количество техники, чем сейчас, но тогда она была замечена на полигонах в 10-30 км от украинских границ. Пока заметно, что увеличивается присутствие личного состава на полигонах и количество техники, в частности комплексов "Искандер-М".
- Журналисты российской службы "Радио Свобода" и независимой группы военных расследователей Conflict Intelligence Team в соцсетях нашли доказательства, как родственники и друзья российских военных обсуждают якобы командование РФ забрало военных контрактников из азиатской части России на 6-9 месяцев в "обучение" и "командировки" в Украину.
- Расследователи нашли доказательства, как Россия перебрасывает бойцов Росгвардии к границам с Украиной.
- В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 2 февраля сказала, что они больше не считают российское вторжение в Украину "неизбежным".
- Украинская военная разведка имеет данные, что Россия перегруппировывает свои войска на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Однако, морально-психологический дух российских бойцов падает.