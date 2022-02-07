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В ГБР говорят, что допросили Трухина и изучили видео с камер на трассе: "за рулем – человек в красном"

Понедельник, 7 февраля 2022, 11:29
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В Государственном бюро расследований заявляют, что по делу о "ДТП Трухина" на изученных ими материалах с видеокамер от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета.

Источник: ГБР

Дословно: "В Государственном бюро расследований изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП.

Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета (на видео патрульного, оформлявшего ДТП, присутствует мужчина в красной футболке, которого Трухин называет водителем -ред).

В частности, это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

Отмечаем, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

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Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершены четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ относительно личности водителя".

Детали: По данным ГБР, материалы дела насчитывают более 5 томов.

Вновь отмечается, что после начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы правоохранители предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.

Указано, что ГБР обратилось к "Украинской правде" с просьбой предоставить все имеющиеся материалы исследования и указать источники их поступления.

Также Бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел.

В ГБР говорят, что допросили значительное количество свидетелей, в том числе народного депутата (Трухин – ред.), других участников происшествия, полицейских.

7 февраля на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого стало основанием для расследования УП.

"Следователи должны выяснить, среди прочего, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию", - говорится в сообщении Бюро.

Отмечается, что никаких намерений оглашать подозрение полицейскому следователи не планируют.

ГБР в очередной раз призывает всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах ДТП передать ее следователям.

Напомним, "Украинская правда" получила в свое распоряжение видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика, первым прибывшим на оформление ДТП на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Согласно видео, несколько свидетелей отметили, что за рулем автомобиля-виновника ДТП был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин (был одет в темно-синий костюм-ред). Сам нардеп это отрицал и отметил, что водителем был мужчина в красной футболке.

 

По словам патрульного, у нардепа были признаки алкогольного опьянения. Как свидетельствует запись, Трухин пытался скрыться с места происшествия и предлагал правоохранителям взятку за то, чтобы "они его не видели".

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Темы: ТрухинДТПГБР


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