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Сначала коронавирус, теперь командировка: нардеп Трухин снова не пришел на суд о взятке

Валентина Романенко, Соня ЛукашоваПонедельник, 30 января 2023, 14:33
Сначала коронавирус, теперь командировка: нардеп Трухин снова не пришел на суд о взятке
Александр Трухин. иллюстративное фото из Twitter

Подозреваемый в попытке подкупа патрульных полицейских нардеп "Слуги народа" Александр Трухин второй раз не явился на заседание суда.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Указано, что в Высшем антикоррупционном суде 30 января состоялось заседание по делу о предложении взятки на месте ДТП.

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Защита Трухина сообщила, что депутат якобы находится в служебной командировке. Адвокат просил не озвучивать куда нардеп поехал, потому что командировка, по его словам, связана с укреплением обороноспособности страны.

Впрочем, распоряжение спикера парламента Руслана Стефанчука защита не предоставила, отмечают в ЦПК.

Командировка Трухина якобы заканчивается аж 12 февраля, а следующая командировка у Трухина запланирована на 14 февраля (День всех влюбленных) в Одессе.

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ВАКС перенес заседание на 15 часов 15 февраля.

Что предшествовало: В начале января Трухин не явился на подготовительное заседание суда в уголовном производстве по обвинению в предложении взятки патрульному. Защитник нардепа сообщил, что Трухин заболел коронавирусом. Тогда судьи упрекнули адвоката, что нардеп мог бы подключаться к процессу онлайн. Защита утверждала, что Трухин будет прибегать к такому варианту, если снова не сможет приехать в суд.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория: 

  • 23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "УП", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • ДБР заявило, что не имело видео относительно ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП".
  • 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Трухин заявил журналистам, что готов сложить свой мандат нардепа, если "заставит партия".
  • В конце августа суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

Темы: ТрухинАнтикоррупционный суд
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