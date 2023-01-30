Сначала коронавирус, теперь командировка: нардеп Трухин снова не пришел на суд о взятке

Подозреваемый в попытке подкупа патрульных полицейских нардеп "Слуги народа" Александр Трухин второй раз не явился на заседание суда.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Указано, что в Высшем антикоррупционном суде 30 января состоялось заседание по делу о предложении взятки на месте ДТП.

Защита Трухина сообщила, что депутат якобы находится в служебной командировке. Адвокат просил не озвучивать куда нардеп поехал, потому что командировка, по его словам, связана с укреплением обороноспособности страны.

Впрочем, распоряжение спикера парламента Руслана Стефанчука защита не предоставила, отмечают в ЦПК.

Командировка Трухина якобы заканчивается аж 12 февраля, а следующая командировка у Трухина запланирована на 14 февраля (День всех влюбленных) в Одессе.

ВАКС перенес заседание на 15 часов 15 февраля.

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Что предшествовало: В начале января Трухин не явился на подготовительное заседание суда в уголовном производстве по обвинению в предложении взятки патрульному. Защитник нардепа сообщил, что Трухин заболел коронавирусом. Тогда судьи упрекнули адвоката, что нардеп мог бы подключаться к процессу онлайн. Защита утверждала, что Трухин будет прибегать к такому варианту, если снова не сможет приехать в суд.

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