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Рада забрала мандат у Трухина, он ранее написал заявление

Ирина БалачукЧетверг, 23 февраля 2023, 14:02
Александр Трухин. Фото с Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, который 22 февраля пошел на сделку со следствием и признал свою вину в предложении взятки, написал заявление о сложении депутатского мандата. ВР поддержала прекращение полномочий нардепа Трухина.

Источник: наржеп Ярослав Железняк в Telegram, пресс-секретарь "Слуги народа" в комментарии "Украинской правде"

Детали: Железняк опубликовал заявление Трухина. Он также добавил, что соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании. 

 

То, что Трухин добровольно слагает мандат, подтвердила УП и пресс-секретарь СН.

Обновлено: Позже Железняк сообщил, что Рада 288 голосами поддержала прекращение полномочий нардепа Трухина.

В 2019 году Трухин был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №40 в Днепропетровской области. В феврале 2022 года был исключен из партии.

Что было раньше: 22 февраля Высший антикоррупционный суд вынес приговор депутату "Слуги народа" Александру Трухину: он пошел на соглашение со следствием и признал свою вину в предложении взятки полицейскому.

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Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория: 

  • 23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "УП", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • ДБР заявило, что не имело видео относительно ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП".
  • 2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии "Слуга народа". Трухин заявил журналистам, что готов сложить свой мандат нардепа, если "заставит партия".
  • В конце августа 2022 года суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

Темы: ТрухинВерховная Рада
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