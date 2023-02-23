Рада забрала мандат у Трухина, он ранее написал заявление

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, который 22 февраля пошел на сделку со следствием и признал свою вину в предложении взятки, написал заявление о сложении депутатского мандата. ВР поддержала прекращение полномочий нардепа Трухина.

Источник: наржеп Ярослав Железняк в Telegram, пресс-секретарь "Слуги народа" в комментарии "Украинской правде"

Детали: Железняк опубликовал заявление Трухина. Он также добавил, что соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании.

То, что Трухин добровольно слагает мандат, подтвердила УП и пресс-секретарь СН.

Обновлено: Позже Железняк сообщил, что Рада 288 голосами поддержала прекращение полномочий нардепа Трухина.

В 2019 году Трухин был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №40 в Днепропетровской области. В феврале 2022 года был исключен из партии.

Что было раньше: 22 февраля Высший антикоррупционный суд вынес приговор депутату "Слуги народа" Александру Трухину: он пошел на соглашение со следствием и признал свою вину в предложении взятки полицейскому.

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