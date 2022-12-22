Дело Трухина о попытке подкупа патрульных пошло в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о попытке подкупа патрульных полицейских народным депутатом Александром Трухиным.

Источник: САП в Telegram

Дословно САП: "Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего народного депутата Украины (ІХ созыва) в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч"".

Детали: В прокуратуре напомнили, что в августе 2021 года Трухин предложил работникам патрульной полиции взятку в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы, чтобы беспрепятственно покинуть место ДТП.

7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение взятки) УК Украины.

28 сентября следствие по этому делу закончили и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

Для справки: Санкция ч. 1 ст. 369 УКУ предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч (от 17 тысяч до 68 тысяч гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

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