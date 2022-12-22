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Дело Трухина о попытке подкупа патрульных пошло в суд

Ирина БалачукЧетверг, 22 декабря 2022, 12:26
Дело Трухина о попытке подкупа патрульных пошло в суд
Александр Трухин. Фото из Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о попытке подкупа патрульных полицейских народным депутатом Александром Трухиным.    

Источник: САП в Telegram

Дословно САП: "Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего народного депутата Украины (ІХ созыва) в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч"".

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Детали: В прокуратуре напомнили, что в августе 2021 года Трухин предложил работникам патрульной полиции взятку в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы, чтобы беспрепятственно покинуть место ДТП.

7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение взятки) УК Украины.

28 сентября следствие по этому делу закончили и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

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Для справки: Санкция ч. 1 ст. 369 УКУ предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч (от 17 тысяч до 68 тысяч гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория: 

  • 23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "УП", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • ДБР заявило, что не имело видео относительно ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП".
  • 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Трухин заявил журналистам, что готов сложить свой мандат нардепа, если "заставит партия". Кроме того, он изменил свои показания и признал, что пытался скрыться с места ДТП.
  • В конце августа суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

Темы: Антикоррупционная прокуратураТрухинсудвзятка
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