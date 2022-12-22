Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело Трухина о попытке подкупа патрульных пошло в суд

Ирина БалачукЧетверг, 22 декабря 2022, 13:26
Александр Трухин. Фото из Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о попытке подкупа патрульных полицейских народным депутатом Александром Трухиным.    

Источник: САП в Telegram

Дословно САП: "Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего народного депутата Украины (ІХ созыва) в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч"".

Детали: В прокуратуре напомнили, что в августе 2021 года Трухин предложил работникам патрульной полиции взятку в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы, чтобы беспрепятственно покинуть место ДТП.

7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение взятки) УК Украины.

28 сентября следствие по этому делу закончили и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

Для справки: Санкция ч. 1 ст. 369 УКУ предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч (от 17 тысяч до 68 тысяч гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория: 

  • 23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "УП", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • ДБР заявило, что не имело видео относительно ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП".
  • 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Трухин заявил журналистам, что готов сложить свой мандат нардепа, если "заставит партия". Кроме того, он изменил свои показания и признал, что пытался скрыться с места ДТП.
  • В конце августа суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Антикоррупционная прокуратураТрухинсудвзятка
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Кремле объяснили слова Путина о скором завершении войны

фотоВ центре Мелитополя взорвали авто с коллаборантом – мэр

видеоЗеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета

видеоРоссия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

В феврале команда Зеленского представит мирный план – СМИ

Путин хочет снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине – ISW

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
Почему выбор хорошего директора НАБУ так важен?
Нардепа от "Слуги народа" подозревают во лжи в декларации
Новый руководитель САП не чувствует сопротивления и хочет расширения полномочий
Последние новости
13:30
На фронте погиб актер Александр Снигуровский
13:18
фотоРоссияне утром обстреляли Херсон: 2 погибших
13:15
Курс валют на 23 декабря: гривня почти неизменна в кассах банков
13:07
видеоРоссийские оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе, в котором убили несколько сотен человек
13:05
Российские авиаперевозчики хотят выкупить у лизингодателей застрявшие в РФ из-за санкций самолеты – СМИ
13:01
Труханова допрашивает НАБУ – СМИ
12:58
Путин решил не ехать на "Уралвагонзавод", отправился в Тулу говорить о нуждах армии
12:42
Усть-Дунайский порт выставляют на приватизацию: аукцион пройдет в январе
12:40
Нидерланды в следующем году выделят на поддержку Украины 2,5 млрд евро
12:38
Дефицит в энергосистеме несколько уменьшился - Укрэнерго
Все новости...