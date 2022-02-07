В России заявляют, что это Запад готовит провокацию, говоря о вторжении

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляет, что это Запад готовится совершить провокацию против РФ.

Источник: заявление Захаровой по ТВ, цитируемое российским агентством ТАСС

Прямая речь Захаровой: "Это (ряд сообщений в западных сми - ред.) говорит о том, что очевидно готовится провокация. Количество и качество этих публикаций, их заготовленность заранее, их абсолютно безапелляционная лживость свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий".

Детали: По словам Захаровой публикации в западных СМИ проходят массу внутренних редакционных фильтров, следовательно, ничего просто так не будет опубликовано.

Она вспомнила публикацию агентства Bloomberg, которое опубликовало материал с заголовком о том, что Россия якобы вторглась в Украину. По словам Захаровой это свидетельствует о том, что все сценарии на столе.

Предыстория: