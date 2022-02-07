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В России заявляют, что это Запад готовит провокацию, говоря о вторжении

Понедельник, 7 февраля 2022, 16:30
В России заявляют, что это Запад готовит провокацию, говоря о вторжении
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляет, что это Запад готовится совершить провокацию против РФ.

Источник: заявление Захаровой по ТВ, цитируемое российским агентством ТАСС

Прямая речь Захаровой: "Это (ряд сообщений в западных сми - ред.) говорит о том, что очевидно готовится провокация. Количество и качество этих публикаций, их заготовленность заранее, их абсолютно безапелляционная лживость свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий".

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Детали: По словам Захаровой публикации в западных СМИ проходят массу внутренних редакционных фильтров, следовательно, ничего просто так не будет опубликовано.

Она вспомнила публикацию агентства Bloomberg, которое опубликовало материал с заголовком о том, что Россия якобы вторглась в Украину. По словам Захаровой это свидетельствует о том, что все сценарии на столе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Американское агентство Bloomberg 5 февраля по невыясненным причинам сообщило о начале вторжения России в Украину, а впоследствии удалило ошибочный заголовок.
  • В понедельник The Wall Street Journal сообщил, что Страны НАТО установили "воздушный мост" для передачи вооружения и боеприпасов в Украину, чтобы таким образом сдержать возможное вторжение войск РФ.

Темы: РосcияСШАСМИ
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