Путин потроллил Порошенко, предложив ему политическое убежище в России
Президент России Владимир Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине.
Источник: трансляция пресс-конференции после переговоров президентов России и Франции
Прямая речь Путина: "В свое время, когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то проблемы в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище.
Он тогда иронизировал тогда вдоволь по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по этому вопросу – вопросу урегулирования на Донбассе. И я считаю, что он совершил немало ошибок в этом отношении. Но все же, его преследование как государственного преступника тоже – чрезмерная заявка на успех нынешнего руководства (Украины – ред.)"
Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России".
Детали: Российский лидер упомянул Порошенко в контексте обсуждения Нормандского формата и усилий по урегулированию российско-украинской войны на Донбассе.
Позже Путин сказал, что не следует обвинять Порошенко в подписании Минских соглашений и, соответственно, государственной измене. Российский президент добавил, что предугадывал такое развитие событий касательно политического преследования Порошенко его преемником.
Он повторял тезисы российской пропаганды, что в Украине якобы преследуют оппозицию, оказывают давление на этнические меньшинства, в частности русскоязычных, закрывают школы, издания и оппозиционные медиа.
Предыстория:
- 20 декабря 2021 Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.
- 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду, не покидать территорию Киева и Киевской области.
- Согласно социологическому опросу КМИС, почти половина украинцев считают, что вручением подозрения Порошенко власть осуществляет политическое преследование оппозиции.
- В 2019 году после результатов первого тура президентских выборов, где соперником Порошенка стал Зеленский, предвыборный штаб пятого президента заполонил Украину биллбордами, на которых Порошенко решительно смотрит в глаза Путину. Тогда якобы основным посылом технологов предвыборного штаба было то, что Зеленский продвигает идеи Путина в Украине. В России ехидно отреагировали, что классические теоретики пиара должны были "уйти в монастырь" после такого предвыборного пиара пятого президента Украины.