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Путин потроллил Порошенко, предложив ему политическое убежище в России

Понедельник, 7 февраля 2022, 23:36
Путин и Порошенко жмут руки в ходе переговоров в Минске в 2014 году. Фото: Getty images

Президент России Владимир Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине.

Источник: трансляция пресс-конференции после переговоров президентов России и Франции

Прямая речь Путина: "В свое время, когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то проблемы в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище.

Он тогда иронизировал тогда вдоволь по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по этому вопросу – вопросу урегулирования на Донбассе. И я считаю, что он совершил немало ошибок в этом отношении. Но все же, его преследование как государственного преступника тоже – чрезмерная заявка на успех нынешнего руководства (Украины – ред.)"

Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России".

Детали: Российский лидер упомянул Порошенко в контексте обсуждения Нормандского формата и усилий по урегулированию российско-украинской войны на Донбассе.

Позже Путин сказал, что не следует обвинять Порошенко в подписании Минских соглашений и, соответственно, государственной измене. Российский президент добавил, что предугадывал такое развитие событий касательно политического преследования Порошенко его преемником.

Он повторял тезисы российской пропаганды, что в Украине якобы преследуют оппозицию, оказывают давление на этнические меньшинства, в частности русскоязычных, закрывают школы, издания и оппозиционные медиа.

Предыстория:

  • 20 декабря 2021 Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.
  • 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду, не покидать территорию Киева и Киевской области.
  • Согласно социологическому опросу КМИС, почти половина украинцев считают, что вручением подозрения Порошенко власть осуществляет политическое преследование оппозиции.
  • В 2019 году после результатов первого тура президентских выборов, где соперником Порошенка стал Зеленский, предвыборный штаб пятого президента заполонил Украину биллбордами, на которых Порошенко решительно смотрит в глаза Путину. Тогда якобы основным посылом технологов предвыборного штаба было то, что Зеленский продвигает идеи Путина в Украине. В России ехидно отреагировали, что классические теоретики пиара должны были "уйти в монастырь" после такого предвыборного пиара пятого президента Украины.

Денис Карловский, УП
Темы: ПутинПорошенкоРосcия


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