МИД РФ о плакатах с Порошенко и Путиным: Сэм Блэк ушёл бы в монастырь

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает неуклюжей рекламой билборды, на которых Петро Порошенко противостоит Владимиру Путину.

В своем Facebook она процитировала СМИ на счет того, что штаб Порошенко без разрешения использовал фотографии Путина в предвыборной агитации, чтобы показать умение Порошенко "смело смотреть в глаза российскому лидеру".

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушёл бы в монастырь после увиденного. И увёл бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", – написала Захарова иронично.

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Напомним: