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МИД РФ о плакатах с Порошенко и Путиным: Сэм Блэк ушёл бы в монастырь

Среда, 10 апреля 2019, 10:10
МИД РФ о плакатах с Порошенко и Путиным: Сэм Блэк ушёл бы в монастырь

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает неуклюжей рекламой билборды, на которых Петро Порошенко противостоит Владимиру Путину.

В своем Facebook она процитировала СМИ на счет того, что штаб Порошенко без разрешения использовал фотографии Путина в предвыборной агитации, чтобы  показать умение Порошенко "смело смотреть в глаза российскому лидеру".

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушёл бы в монастырь после увиденного. И увёл бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", – написала Захарова иронично.

 

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Напомним:

  • В Украине появились билборды, сити-лайты и газеты с изображением Петра Порошенко напротив Владимира Путина со словами о "решающем выборе" 21 апреля. Таким образом, действующий президент намекает, что во втором туре выборов выбирать придется не между ним и Владимиром Зеленским, а между свободой Украины и реваншем Кремля.
  • В избирательном штабе Порошенко заявили, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он – вне закона. Но заверили, что сюжет на изображениях не означает, что в команде президента считают Зеленского агентом Путина.
  • А советник президента Юрий Бирюков отметил, что Порошенко хочет защитить Украину от Путина, а президенту России выгоден слабый и подконтрольный президент Украины.

Темы: агитациярекламаРосcияПорошенковыборы президента 2019
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