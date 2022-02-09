Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви

Апеляційний суд в Афінах звільнив з-під варти українця Олександра Радкевича, затриманого в Греції у вересні за запитом Литви.

Про це УНІАН повідомив Дімітріос Дімітріадіс, почесний консул України в Греції і адвокат, який займається справою Радкевича, пише "Європейська правда".

Суд ухвалив рішення про повернення в Україну Олександра Радкевича, пише агентство. Адвокат уточнив, що українця буде звільнено протягом найближчого часу.

У вересні 2021 року Радкевич вирушив на відпочинок до Греції, де під час перетину кордону був затриманий як фігурант "справи 13 січня" про штурм Вільнюської телевежі. Йдеться про сутички 1991 року у Вільнюсі, коли вище радянське керівництво військовими методами намагалося повернути Литву до складу СРСР. У сутичках загинули 14 литовців.

Радкевич у 1990-х був водієм-механіком танка. Литовський суд заочно засудив його до 4 років позбавлення волі за участь у військовій атаці біля Будинку друку. Суд заявив, що він "забезпечив повітряно-десантним підрозділам можливість пробратися до будівлі, небезпечно маневруючи на території будівлі, лякав людей".

Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і просила Грецію видати його для відбування покарання.

Радкевич не переховувався від слідства і давав свідчення, але не знав ані про вирок, ані про вже програні апеляції і касації. Литовський адвокат також підтвердив, що не зміг оповістити його.

У Литві визнають, що при заочному процесі обвинувачений не міг захистити себе повною мірою, і припускають, що справу можуть переглянути.

Загалом у справі 13 січня було засуджено 67 осіб, їх засуджено до позбавлення волі. Більшість обвинувачених засуджено заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися їх видати.