Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Апеляційний суд в Афінах звільнив з-під варти українця Олександра Радкевича, затриманого в Греції у вересні за запитом Литви.
Про це УНІАН повідомив Дімітріос Дімітріадіс, почесний консул України в Греції і адвокат, який займається справою Радкевича, пише "Європейська правда".
Суд ухвалив рішення про повернення в Україну Олександра Радкевича, пише агентство. Адвокат уточнив, що українця буде звільнено протягом найближчого часу.
Радкевич у 1990-х був водієм-механіком танка. Литовський суд заочно засудив його до 4 років позбавлення волі за участь у військовій атаці біля Будинку друку. Суд заявив, що він "забезпечив повітряно-десантним підрозділам можливість пробратися до будівлі, небезпечно маневруючи на території будівлі, лякав людей".
Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і просила Грецію видати його для відбування покарання.
У Литві визнають, що при заочному процесі обвинувачений не міг захистити себе повною мірою, і припускають, що справу можуть переглянути.
Загалом у справі 13 січня було засуджено 67 осіб, їх засуджено до позбавлення волі. Більшість обвинувачених засуджено заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися їх видати.