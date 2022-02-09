В "Слуге народа" отреагировали на задержание киевского депутата на взятке: винят Кличко
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отреагировала на задержание депутата Киевсовета Владислава Трубицына на взятке, намекнув, что он связан с киевским мэром Виталием Кличко.
Источник: facebook-страница Шуляк
Прямая речь Шуляк: "Национальное антикоррупционное бюро сообщило об уличении в получении неправомерной выгоды депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына, а также директора одного из коммунальных предприятий. И это лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные главы города.
Надеюсь, реакция мэра Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой".
Детали: Шуляк добавила, что надеется на непредвзятый и справедливый процесс расследования и суда для задержанных.
Однако, она начала процедуру созыва внеочередной конференции Киевской городской организации партии для рассмотрения инцидента и возможных санкций в отношении Трубицына.
Предыстория:
- Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева. Однако в ходе разоблачения депутат скрылся на авто от детективов. Через несколько часов его и остальных 5 соучастников преступления задержали.
- За последние несколько недель громкую огласку в СМИ набрали также возможная причастность к коррупции на поставках медицинского оборудования народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых и сокрытии причастности нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина к совершению в пьяном состоянии резонансного ДТП, в которой пострадал известный футбольный тренер.