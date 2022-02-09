В "Слуге народа" отреагировали на задержание киевского депутата на взятке: винят Кличко

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отреагировала на задержание депутата Киевсовета Владислава Трубицына на взятке, намекнув, что он связан с киевским мэром Виталием Кличко.

Источник: facebook-страница Шуляк

Прямая речь Шуляк: "Национальное антикоррупционное бюро сообщило об уличении в получении неправомерной выгоды депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына, а также директора одного из коммунальных предприятий. И это лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные главы города.

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Надеюсь, реакция мэра Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой".

Детали: Шуляк добавила, что надеется на непредвзятый и справедливый процесс расследования и суда для задержанных.

Однако, она начала процедуру созыва внеочередной конференции Киевской городской организации партии для рассмотрения инцидента и возможных санкций в отношении Трубицына.

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