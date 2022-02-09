Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В "Слуге народа" отреагировали на задержание киевского депутата на взятке: винят Кличко

Среда, 9 февраля 2022, 21:39
Глава партии "Слуга народу" Елена Шуляк. Фото: facebook-страница политика

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отреагировала на задержание депутата Киевсовета Владислава Трубицына на взятке, намекнув, что он связан с киевским мэром Виталием Кличко.

Источник: facebook-страница Шуляк

Прямая речь Шуляк: "Национальное антикоррупционное бюро сообщило об уличении в получении неправомерной выгоды депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына, а также директора одного из коммунальных предприятий. И это лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные главы города.

Надеюсь, реакция мэра Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой".

Детали: Шуляк добавила, что надеется на непредвзятый и справедливый процесс расследования и суда для задержанных.

Однако, она начала процедуру созыва внеочередной конференции Киевской городской организации партии для рассмотрения инцидента и возможных санкций в отношении Трубицына.

Предыстория: 

  • Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева. Однако в ходе разоблачения депутат скрылся на авто от детективов. Через несколько часов его и остальных 5 соучастников преступления задержали.
  • За последние несколько недель громкую огласку в СМИ набрали также возможная причастность к коррупции на поставках медицинского оборудования народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых и сокрытии причастности нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина к совершению в пьяном состоянии резонансного ДТП, в которой пострадал известный футбольный тренер.

Украинская правда
Темы: Слуга народаскандалвзяткакоррупция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
Слуга народа
"Слуга народа" ожидает, что Трухин самостоятельно сдаст мандат нардепа "по совести"
Новости 9 февраля: военная помощь Украине, скандал с производством паспортов
НАБУ задержало депутата Киевсовета Трубицына и других причастных к получению взятки
Последние новости
17:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
Все новости...