Кузьминых прокомментировал обвинения в коррупции: Это провокация

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых сказал, что не причастен к никаким коррупционным процессам в тендерах по поставке и считает публикацию записей якобы своих разговоров "провокацией".

Источник: hromadske с комментарием Кузьминых

Прямая речь Кузьминых: "Один вопрос, когда садятся врачи в консилиуме и спрашивают, какое оборудование лучше сделать там, какое в этой больнице, какое – в той. В каждой больнице есть генеральный директор, они хотят закупать оборудование".

Прямая речь журналистки: "Они прислушиваются к вашей позиции, что лучше та или иная фирма?"

Прямая речь Кузьминых: "Я не знаю, честно, прислушивались ли они или нет. Но это коллегиальное решение".

Прямая речь журналистки: "Но вы советовали какую-то компанию больницам?"

Прямая речь Кузьминых: "Нет, ну то, что вы имеете в виду: я прихожу в больницу и говорю "Компания "Пупкин" – купите там что-нибудь". Такого не бывает".

Детали: На вопрос о публикации Национальным антикоррупционным бюро записей с его разговорами, нардеп отреагировал, что это провокация. На записях НАБУ голос, похожий на голос Кузьминых, озвучивает требования "откатов" у представительницы компании, которая якобы победила в тендерах на поставке оборудования для одной из житомирских больниц.

Его адвокат добавила, что они официально не ознакомились с содержанием записей и будут подавать запрос относительно источников записи.

Народний депутат Сергій Кузьміних назвав провокацією підозру у хабарництві та запевнив, що не впливав на тендерний комітет лікарні на Житомирщині pic.twitter.com/Vqjx8dGT7w — hromadske (@HromadskeUA) February 8, 2022

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