Кузьминых прокомментировал обвинения в коррупции: Это провокация
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых сказал, что не причастен к никаким коррупционным процессам в тендерах по поставке и считает публикацию записей якобы своих разговоров "провокацией".
Источник: hromadske с комментарием Кузьминых
Прямая речь Кузьминых: "Один вопрос, когда садятся врачи в консилиуме и спрашивают, какое оборудование лучше сделать там, какое в этой больнице, какое – в той. В каждой больнице есть генеральный директор, они хотят закупать оборудование".
Прямая речь журналистки: "Они прислушиваются к вашей позиции, что лучше та или иная фирма?"
Прямая речь Кузьминых: "Я не знаю, честно, прислушивались ли они или нет. Но это коллегиальное решение".
Прямая речь журналистки: "Но вы советовали какую-то компанию больницам?"
Прямая речь Кузьминых: "Нет, ну то, что вы имеете в виду: я прихожу в больницу и говорю "Компания "Пупкин" – купите там что-нибудь". Такого не бывает".
Детали: На вопрос о публикации Национальным антикоррупционным бюро записей с его разговорами, нардеп отреагировал, что это провокация. На записях НАБУ голос, похожий на голос Кузьминых, озвучивает требования "откатов" у представительницы компании, которая якобы победила в тендерах на поставке оборудования для одной из житомирских больниц.
Его адвокат добавила, что они официально не ознакомились с содержанием записей и будут подавать запрос относительно источников записи.
Народний депутат Сергій Кузьміних назвав провокацією підозру у хабарництві та запевнив, що не впливав на тендерний комітет лікарні на Житомирщині pic.twitter.com/Vqjx8dGT7w— hromadske (@HromadskeUA) February 8, 2022
Предыстория:
- 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР разоблачили народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
- 2 февраля НАБУ обнародовало видеозапись разговоров нардепа Кузьминых по поводу получения "откатов" за заключение тендеров на медоборудование, а также с моментом получения взятки.
- 3 февраля Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа "Слуги народа".
- 7 февраля НАБУ и САП задержали действующего нардепа Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, и он был снят с розыска. Однако Верховный антикоррупционный суд не смог установить личность нардепа на заседании, поскольку он забыл паспорт в Житомире, поэтому заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесли на 8 февраля.
- 8 февраля ВАКС возобновил заседание по избранию меры пресечения Кузьминых, однако сам нардеп не явился, потому что якобы поехал в Житомир забирать паспорт. Прокуроры подали ходатайство о заключении под стражу с правом внесения залога 49 тысяч гривен. Заседание по ряду причин перенесли на утро 11 февраля.