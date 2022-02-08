Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кузьминых прокомментировал обвинения в коррупции: Это провокация

Вторник, 8 февраля 2022, 18:55
Сергей Кузьминых. Фото: facebook-страницы Кузьминых

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых сказал, что не причастен к никаким коррупционным процессам в тендерах по поставке и считает публикацию записей якобы своих разговоров "провокацией".

Источник: hromadske с комментарием Кузьминых

Прямая речь Кузьминых: "Один вопрос, когда садятся врачи в консилиуме и спрашивают, какое оборудование лучше сделать там, какое в этой больнице, какое – в той. В каждой больнице есть генеральный директор, они хотят закупать оборудование".

Прямая речь журналистки: "Они прислушиваются к вашей позиции, что лучше та или иная фирма?"

Прямая речь Кузьминых: "Я не знаю, честно, прислушивались ли они или нет. Но это коллегиальное решение".

Прямая речь журналистки: "Но вы советовали какую-то компанию больницам?"

Прямая речь Кузьминых: "Нет, ну то, что вы имеете в виду: я прихожу в больницу и говорю "Компания "Пупкин" – купите там что-нибудь". Такого не бывает".

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Детали: На вопрос о публикации Национальным антикоррупционным бюро записей с его разговорами, нардеп отреагировал, что это провокация. На записях НАБУ голос, похожий на голос Кузьминых, озвучивает требования "откатов" у представительницы компании, которая якобы победила в тендерах на поставке оборудования для одной из житомирских больниц.

Его адвокат добавила, что они официально не ознакомились с содержанием записей и будут подавать запрос относительно источников записи.

Предыстория: 

  • 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР разоблачили народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
  • 2 февраля НАБУ обнародовало видеозапись разговоров нардепа Кузьминых по поводу получения "откатов" за заключение тендеров на медоборудование, а также с моментом получения взятки.
  • 3 февраля Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа "Слуги народа".
  • 7 февраля НАБУ и САП задержали действующего нардепа Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, и он был снят с розыска. Однако Верховный антикоррупционный суд не смог установить личность нардепа на заседании, поскольку он забыл паспорт в Житомире, поэтому заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесли на 8 февраля.
  • 8 февраля ВАКС возобновил заседание по избранию меры пресечения Кузьминых, однако сам нардеп не явился, потому что якобы поехал в Житомир забирать паспорт. Прокуроры подали ходатайство о заключении под стражу с правом внесения залога 49 тысяч гривен. Заседание по ряду причин перенесли на утро 11 февраля.

Темы: Антикоррупционный судКузьминыхвзяткаНАБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Все новости...
Антикоррупционный суд
Кузьминых вернулся в Киев, но избрание меры пресечения снова отложено
Бывший сотрудник СБУ получил 5,5 лет тюрьмы за "янтарную" взятку
"Не смогли установить личность": суд отложил меру пресечения нардепу Кузьминых
Последние новости
05:41
Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ
04:47
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
04:08
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
00:55
"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel
00:04
КАРТАУ России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
23:58
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
Все новости...