Запорожская АЭС под контролем российских оккупантов
Территория Запорожской атомной электростанции захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.
Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, Энергоатом
Дословно Энергоатом: "Админкорпус ЗАЭС и проходная на станцию – под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.
К сожалению, есть погибшие и раненые среди украинских защитников станции".
Дословно Инспекция: "04.03.2022 военными силами Российской Федерации произведен обстрел площадки Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории ЗАЭС. Силами подразделений ГСЧС Украины пожар на площадке ликвидирован. Информация о погибших и травмированных отсутствует.
Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.
Персонал работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также проводятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке".
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Детали: Изменение радиационного состояния после пожара в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС не зафиксировано.
Сейчас работает только один энергоблок – четвертый.
Состояние энергоблоков:
- Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.
- Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.
- Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.
- Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.
Дословно: "В настоящее время охлаждение ядерного топлива на энергоблоках Запорожской АЭС обеспечивается проектными системами энергоблоков согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации.
Потеря возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. Последствия такого события могут превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи".
Детали: Инспекция напоминает, что кроме шести энергоблоков на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов тоже приведет к радиоактивному выбросу.
Этому предшествовало:
- В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
- Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили.
- Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
- В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.