Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Запорожская АЭС под контролем российских оккупантов

Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 08:40
ЗАЭС, фото Getty Images

Территория Запорожской атомной электростанции захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, Энергоатом

Дословно Энергоатом: "Админкорпус ЗАЭС и проходная на станцию – под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди украинских защитников станции".

Дословно Инспекция: "04.03.2022 военными силами Российской Федерации произведен обстрел площадки Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории ЗАЭС. Силами подразделений ГСЧС Украины пожар на площадке ликвидирован. Информация о погибших и травмированных отсутствует.

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

Персонал работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также проводятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Детали: Изменение радиационного состояния после пожара в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС не зафиксировано.

Сейчас работает только один энергоблок – четвертый.

Состояние энергоблоков:

  • Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.
  • Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.
  • Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.
  • Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

Дословно: "В настоящее время охлаждение ядерного топлива на энергоблоках Запорожской АЭС обеспечивается проектными системами энергоблоков согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации.

Потеря возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. Последствия такого события могут превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи".

Детали: Инспекция напоминает, что кроме шести энергоблоков на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов тоже приведет к радиоактивному выбросу.

Этому предшествовало:

  • В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

Темы: ЗАЭСЗапорожская областьвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский выступит перед Кнессетом Израиля, дату обсуждают – журналист

Две ракеты ударили по аэропорту в Днепропетровской области

Николаев организовывает "коридор" для россиян, которые не хотят наступать

Украина национализирует активы РФ: Зеленский подписал закон

Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

Кулеба после разговора с Лавровым: Прогресса по перемирию нет

Все новости...
Запорожская область
МАГАТЭ запускает центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС
Ситуация на ЗАЭС: бои прекратились, радиационное состояние не изменено
Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован – ГСЧС
Последние новости
19:42
Российский олигарх сравнил власть РФ с большевиками
19:31
Макрон: ЕС не может начать процедуру вступления со страной в состоянии войны
19:21
фотоИз Сум и Тростянца за день эвакуировали 12 тысяч человек – ГСЧС
19:21
Украинские защитники отбили у захватчиков "Панцирь-С1"
19:20
Санкции против Абрамовича: Британия готова разрешить продать "Челси", но с условием
19:08
Глава НАПК потролил Шойгу, прислав благодарственное письмо "за коррупцию в российской армии"
19:07
Оккупанты минировали тело убитого поселкового головы Гостомеля
19:03
Советник по нацбезопасности США времен Трампа верит в шансы Украины победить
18:59
Из Сумского направления вывезли 60 тысяч человек, из Киевщины – 20 – Верещук
18:54
Пограничники и ВСУ дали бой оккупанту в Луганской области
Все новости...