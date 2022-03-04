Запорожская АЭС под контролем российских оккупантов

Территория Запорожской атомной электростанции захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, Энергоатом

Дословно Энергоатом: "Админкорпус ЗАЭС и проходная на станцию – под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди украинских защитников станции".

Дословно Инспекция: "04.03.2022 военными силами Российской Федерации произведен обстрел площадки Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории ЗАЭС. Силами подразделений ГСЧС Украины пожар на площадке ликвидирован. Информация о погибших и травмированных отсутствует.

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

Персонал работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также проводятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке".

Детали: Изменение радиационного состояния после пожара в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС не зафиксировано.

Сейчас работает только один энергоблок – четвертый.

Состояние энергоблоков:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

Дословно: "В настоящее время охлаждение ядерного топлива на энергоблоках Запорожской АЭС обеспечивается проектными системами энергоблоков согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации.

Потеря возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. Последствия такого события могут превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи".

Детали: Инспекция напоминает, что кроме шести энергоблоков на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов тоже приведет к радиоактивному выбросу.

Этому предшествовало: