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Запорожская АЭС под контролем российских оккупантов

Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 07:40
Запорожская АЭС под контролем российских оккупантов
ЗАЭС, фото Getty Images

Территория Запорожской атомной электростанции захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, Энергоатом

Дословно Энергоатом: "Админкорпус ЗАЭС и проходная на станцию – под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.

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К сожалению, есть погибшие и раненые среди украинских защитников станции".

Дословно Инспекция: "04.03.2022 военными силами Российской Федерации произведен обстрел площадки Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории ЗАЭС. Силами подразделений ГСЧС Украины пожар на площадке ликвидирован. Информация о погибших и травмированных отсутствует.

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

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Персонал работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также проводятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке".

Детали: Изменение радиационного состояния после пожара в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС не зафиксировано.

Сейчас работает только один энергоблок – четвертый.

Состояние энергоблоков:

  • Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.
  • Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.
  • Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.
  • Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

Дословно: "В настоящее время охлаждение ядерного топлива на энергоблоках Запорожской АЭС обеспечивается проектными системами энергоблоков согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации.

Потеря возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. Последствия такого события могут превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи".

Детали: Инспекция напоминает, что кроме шести энергоблоков на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов тоже приведет к радиоактивному выбросу.

Этому предшествовало:

  • В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

Темы: ЗАЭСЗапорожская областьвойнаРосcия
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