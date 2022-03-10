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Кулеба перед встречей с Лавровым встретился с главой МИД Турции

Елена РощинаЧетверг, 10 марта 2022, 09:15
Фото из Twitter Мевлюта Чавушоглу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в Турции, где состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

Источник: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twittter

Прямая речь: "Перед трехсторонней встречей мы имели двустороннюю встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой".

Предыстория:

  • 4 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова организовать встречу глав МИД России и Украины в рамках Дипломатического форума в Анталии.
  • 7 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 10 марта в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о сдержанных ожиданиях от встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Темы: Кулеба ДмитрийТурцияРосcияУкраина
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