Кулеба перед встречей с Лавровым встретился с главой МИД Турции
Четверг, 10 марта 2022, 09:15
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в Турции, где состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.
Источник: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twittter
Прямая речь: "Перед трехсторонней встречей мы имели двустороннюю встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой".
#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.
Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/9H41MaPD7B
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022
Предыстория:
- 4 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова организовать встречу глав МИД России и Украины в рамках Дипломатического форума в Анталии.
- 7 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 10 марта в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о сдержанных ожиданиях от встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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