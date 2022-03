Кулеба перед встречей с Лавровым встретился с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в Турции, где состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

Источник: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twittter

Прямая речь: "Перед трехсторонней встречей мы имели двустороннюю встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой".

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/9H41MaPD7B