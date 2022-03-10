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Кулеба перед зустріччю з Лавровим зустрівся з головою МЗС Туреччини

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 08:15
Кулеба перед зустріччю з Лавровим зустрівся з головою МЗС Туреччини
Фото з Twitter Мевлюта Чавушоглу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Туреччині, де має відбутися тристороння зустріч голів МЗС Туреччини, України та Росії.

Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Twittter

Пряма мова: "Перед тристоронньою зустріччю ми мали двосторонню зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою". 

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ВІДЕО ДНЯ
  • 4 березня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова організувати зустріч глав МЗС Росії та України в рамках Дипломатичного форуму в Анталії.
  • 7 березня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що у 10 березня в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про стримані очікування від зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.

Теми: Кулеба ДмитроТуреччинаРосіяУкраїна
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