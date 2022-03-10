Кулеба перед зустріччю з Лавровим зустрівся з головою МЗС Туреччини
Четвер, 10 березня 2022, 09:15
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Туреччині, де має відбутися тристороння зустріч голів МЗС Туреччини, України та Росії.
Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Twittter
Пряма мова: "Перед тристоронньою зустріччю ми мали двосторонню зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою".
#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.
Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/9H41MaPD7B
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022
Передіторія:
- 4 березня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова організувати зустріч глав МЗС Росії та України в рамках Дипломатичного форуму в Анталії.
- 7 березня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що у 10 березня в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про стримані очікування від зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.
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