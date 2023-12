Кулеба перед зустріччю з Лавровим зустрівся з головою МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Туреччині, де має відбутися тристороння зустріч голів МЗС Туреччини, України та Росії.

Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Twittter

Пряма мова: "Перед тристоронньою зустріччю ми мали двосторонню зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою".

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/9H41MaPD7B