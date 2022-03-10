Оккупанты думают взорвать склады аммиака в Харьковской области – СБУ

Российские оккупанты рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину.

Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций".

Детали: В то же время в СБУ подчеркнули, что в российские фейки никто не поверит – ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои соотечественники.

В спецслужбе подчеркнули, что нападение РФ на роддом и больницу в Мариуполе – это бесчеловечный поступок, за который оккупантам обязательно придется строго отвечать: и перед украинскими воинами, и перед Гаагским трибуналом.

Поэтому Россия уже пытается запускать разнообразные фейки об обстреле Мариуполя. Мол, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные.

"Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах"?), о которых официально говорит российское минобороны", - отметили в СБУ.

Что предшествовало: Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ. В то же время он начал рассказывать, что этот роддом давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц и медсестер, а кадры с ранеными беременными назвал манипуляцией.

Между тем в российском министерстве обороны распространяют новые безосновательные "фейки" о разработке в Украине биологического оружия для распространения в России из-за летучих мышей и перелетных птиц.