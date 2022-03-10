Путин не против прямых переговоров с Зеленским – глава МИД Турции  

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: CNN

Прямая речь: "Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану".

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Детали: Чавушоглу сказал об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции.

По его словам, встреча министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова, была, по крайней мере, началом: "Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров — это важное начало".

Что было ранее: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.

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8 марта Зеленский в очередной раз заявил, что готов садиться за стол переговоров с Путиным относительно окончания войны России с Украиной.

Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.

Что предшествовало: