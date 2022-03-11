Беларусь может начать вторжение в Украину до 21:00 11 марта
По данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.
Источник: источник УП в военном руководстве, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики
Дословно: "По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00".
Детали: Как стало известно украинской разведке, в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин каждый совершили телефонный звонок.
Украинские власти предполагают, что Путин отдал приказ военным совершить провокацию по авианалету российскими самолетами на пограничной территории Беларуси и Украине, а Лукашенко – начать подготовку наступления вооруженных сил Беларуси до 21:00 11 марта.
Напомним: Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.
Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.
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Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.
Предыстория:
- Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью. За несколько минут до обнародования этой информации широкой общественности, министр обороны Алексей Резников обратился на русском языке к беларусам и призвал их не верить провокациям российских оккупантов и не допустить привлечения белорусской армии к вооруженной агрессии РФ против Украины.
- В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".
- Лукашенко проводит 11 марта официальные переговоры с Путиным в Москве. Беларусский диктатор рассказал своему визави, что якобы украинская армия планировала нападение на Беларусь, поэтому он благодарен за то, что Россия начала вторжение и предотвратила якобы "кровавую бойню". Путин же пообещал рассказать о "положительных подвижках" в переговорах российской делегации с Украиной.
- Украинская разведка и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщали неоднократно, что Беларусь готовится присоединиться к российским оккупационным войскам в войне против Украины. В то же время, якобы белорусское военное руководство провело анонимный опрос среди военнослужащих, и большинство из них высказали полнейшее нежелание воевать с Украиной.
- Сам Лукашенко намекал 4 марта, что не планирует вовлекать беларусскую армию к наступлению российских войск в Украине. Перед этим 27 февраля, на четвертые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, попросив не допустить столкновения украинских и беларусских военных.