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Беларусь может начать вторжение в Украину до 21:00 11 марта

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 16:53
Беларусь может начать вторжение в Украину до 21:00 11 марта
Лукашенко (слева) и путин (справа) в сочи в мае 2021 года. фото иллюстративное: getty images

По данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.

Источник: источник УП в военном руководстве, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики

Дословно: "По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00".

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Детали: Как стало известно украинской разведке, в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин каждый совершили телефонный звонок.

Украинские власти предполагают, что Путин отдал приказ военным совершить провокацию по авианалету российскими самолетами на пограничной территории Беларуси и Украине, а Лукашенко – начать подготовку наступления вооруженных сил Беларуси до 21:00 11 марта.

Напомним: Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

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Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.

Предыстория:

  • Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью. За несколько минут до обнародования этой информации широкой общественности, министр обороны Алексей Резников обратился на русском языке к беларусам и призвал их не верить провокациям российских оккупантов и не допустить привлечения белорусской армии к вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".
  • Лукашенко проводит 11 марта официальные переговоры с Путиным в Москве. Беларусский диктатор рассказал своему визави, что якобы украинская армия планировала нападение на Беларусь, поэтому он благодарен за то, что Россия начала вторжение и предотвратила якобы "кровавую бойню". Путин же пообещал рассказать о "положительных подвижках" в переговорах российской делегации с Украиной.
  • Украинская разведка и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщали неоднократно, что Беларусь готовится присоединиться к российским оккупационным войскам в войне против Украины. В то же время, якобы белорусское военное руководство провело анонимный опрос среди военнослужащих, и большинство из них высказали полнейшее нежелание воевать с Украиной.
  • Сам Лукашенко намекал 4 марта, что не планирует вовлекать беларусскую армию к наступлению российских войск в Украине. Перед этим 27 февраля, на четвертые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, попросив не допустить столкновения украинских и беларусских военных.

Темы: БеларусьРосcиявойнабоевые действия
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