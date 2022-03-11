Беларусь может начать вторжение в Украину до 21:00 11 марта

Лукашенко (слева) и путин (справа) в сочи в мае 2021 года. фото иллюстративное: getty images

По данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.

Источник: источник УП в военном руководстве, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики

Дословно: "По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00".

Детали: Как стало известно украинской разведке, в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин каждый совершили телефонный звонок.

Украинские власти предполагают, что Путин отдал приказ военным совершить провокацию по авианалету российскими самолетами на пограничной территории Беларуси и Украине, а Лукашенко – начать подготовку наступления вооруженных сил Беларуси до 21:00 11 марта.

Напомним: Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.

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