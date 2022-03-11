Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь может начать вторжение в Украину до 21:00 11 марта

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 17:53
Лукашенко (слева) и путин (справа) в сочи в мае 2021 года. фото иллюстративное: getty images

По данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.

Источник: источник УП в военном руководстве, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики

Дословно: "По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00".

Детали: Как стало известно украинской разведке, в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин каждый совершили телефонный звонок.

Украинские власти предполагают, что Путин отдал приказ военным совершить провокацию по авианалету российскими самолетами на пограничной территории Беларуси и Украине, а Лукашенко – начать подготовку наступления вооруженных сил Беларуси до 21:00 11 марта.

Напомним: Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.

Предыстория:

  • Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью. За несколько минут до обнародования этой информации широкой общественности, министр обороны Алексей Резников обратился на русском языке к беларусам и призвал их не верить провокациям российских оккупантов и не допустить привлечения белорусской армии к вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".
  • Лукашенко проводит 11 марта официальные переговоры с Путиным в Москве. Беларусский диктатор рассказал своему визави, что якобы украинская армия планировала нападение на Беларусь, поэтому он благодарен за то, что Россия начала вторжение и предотвратила якобы "кровавую бойню". Путин же пообещал рассказать о "положительных подвижках" в переговорах российской делегации с Украиной.
  • Украинская разведка и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщали неоднократно, что Беларусь готовится присоединиться к российским оккупационным войскам в войне против Украины. В то же время, якобы белорусское военное руководство провело анонимный опрос среди военнослужащих, и большинство из них высказали полнейшее нежелание воевать с Украиной.
  • Сам Лукашенко намекал 4 марта, что не планирует вовлекать беларусскую армию к наступлению российских войск в Украине. Перед этим 27 февраля, на четвертые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, попросив не допустить столкновения украинских и беларусских военных.

Темы: БеларусьРосcиявойнабоевые действия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Мерефе под Харьковом в результате обстрелов оккупантов погиб 21 человек

ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова – журналист

видеоЛукашенко говорит, что Зеленскому нужно подписывать соглашение, потому что Россия "в этой войне не проиграет"

Враг пытается выйти на границы Донецкой и Луганской области – Генштаб

В драмтеатре Мариуполя люди выжили, здание выдержало удар бомбы – Денисова

Россия пригрозила Боснии украинским сценарием

Все новости...
ЧВК Вагнера массово вербует "всякий сброд" для войны с Украиной – наемник
Минобороны Беларуси назвало фейком информацию о ракетном ударе по их селу
Арестович и СБУ просят белорусов не дать втянуть себя в авантюру РФ
Разведка назвала 700 имен морских пехотинцев РФ, убивающих украинцев
Последние новости
18:00
Русские обстреляли Новые Петровцы: погиб ребенок, есть раненые, разрушена многоэтажка
17:52
Министр агрополитики: запасов хватит на годы
17:51
Кадыров заявил, что отправляет в Украину еще 1000 своих солдат
17:48
Актриса Оксана Швец погибла во время ракетного обстрела
17:40
Из Броварского района Киевской области проходит эвакуация
17:37
ВИДЕОЗеленский посетил в больнице людей, которых обстреляли во время эвакуации из Ворзеля
17:30
Канада расширила санкции против режима Лукашенко за поддержку российского вторжения
17:22
В Харькове предлагают переименовать улицы, связанные с Россией или СССР
17:15
KSE: за неделю военные убытки выросли более чем на 8 миллиардов
17:06
Эрдоган предложил Путину поговорить с Зеленским в Турции
Все новости...