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"Росатом" участвует в захвате Запорожской АЭС – глава "Энергоатома"

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 23:39
Росатом участвует в захвате Запорожской АЭС – глава Энергоатома
ЗАЭС, фото Getty Images

Государственный холдинг "Росатом", в состав которого входит несколько сотен предприятий атомной отрасли страны-захватчика, принимает участие в захвате Запорожской атомной станции.

Источник: глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: " Сегодня в Энергодар прибыла группа гражданских, среди которых мы идентифицировали главного инженера Ростовской АЭС и заместителя главного инженера Балаковской АЭС.

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Было еще восемь человек, которые пытались взять руководство ЗАЭС в свои руки.

Не были они допущены туда, но все эти случаи свидетельствуют о том, что концерн "Росатом" также участвовал в этой агрессии, занимается практически рейдерством сейчас, пытаясь захватить АЭС и установить контроль над ней".

Детали: По словам Котина, "Энергоатом" уже подготовил обращение в соответствующие международные организации, в том числе МАГАТЭ, чтобы они обратили внимание именно на роль и участие "Росатома" в агрессивных действиях в отношении украинских АЭС.

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Он также указал, что перед визитом этих гражданских на станцию приезжала еще одна группа людей, которые назвали себя представителями так называемой гражданско-военной администрации, не называя своих имен, и объявили ЗАЭС территорией России, которая принадлежит к сфере управления "Росатома".

"Эти заявления – чепуха, но они это заявляют. А нашему персоналу приходится работать под дулами автоматов захватчиков. И на площадке ЗАЭС, и в Энергодаре очень много вражеских солдат и техники", – описал ситуацию глава "Энергоатома".

Отвечая на вопрос о возможных терактах на ЧАЭС (о намерениях российских военных их осуществить заявило в пятницу ГУР Минобороны Украины – ред.), Котин отметил, что на ее территории расположены многие ядерные объекты, в которых содержатся радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо.

"Теоретически можно сделать все, что угодно с этим ядерным материалом. Он сейчас находится в тех пределах и конструкциях, в которых ему надлежит находиться, чтобы он не вышел в окружающую среду.

Но если захватчики захотят, конечно, они могут его взорвать или еще что-нибудь, и он будет распространен по всей территорий.

Дальше уже все зависит от направления ветра. Конечно, это самоубийство и для них, если они на это отважатся", – подчеркнул Котин.

Предыстория:

  • В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

Темы: ЗАЭСРосcияАЭСвойна
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