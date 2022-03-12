"Росатом" участвует в захвате Запорожской АЭС – глава "Энергоатома"
Государственный холдинг "Росатом", в состав которого входит несколько сотен предприятий атомной отрасли страны-захватчика, принимает участие в захвате Запорожской атомной станции.
Источник: глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: " Сегодня в Энергодар прибыла группа гражданских, среди которых мы идентифицировали главного инженера Ростовской АЭС и заместителя главного инженера Балаковской АЭС.
Было еще восемь человек, которые пытались взять руководство ЗАЭС в свои руки.
Не были они допущены туда, но все эти случаи свидетельствуют о том, что концерн "Росатом" также участвовал в этой агрессии, занимается практически рейдерством сейчас, пытаясь захватить АЭС и установить контроль над ней".
Детали: По словам Котина, "Энергоатом" уже подготовил обращение в соответствующие международные организации, в том числе МАГАТЭ, чтобы они обратили внимание именно на роль и участие "Росатома" в агрессивных действиях в отношении украинских АЭС.
Он также указал, что перед визитом этих гражданских на станцию приезжала еще одна группа людей, которые назвали себя представителями так называемой гражданско-военной администрации, не называя своих имен, и объявили ЗАЭС территорией России, которая принадлежит к сфере управления "Росатома".
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"Эти заявления – чепуха, но они это заявляют. А нашему персоналу приходится работать под дулами автоматов захватчиков. И на площадке ЗАЭС, и в Энергодаре очень много вражеских солдат и техники", – описал ситуацию глава "Энергоатома".
Отвечая на вопрос о возможных терактах на ЧАЭС (о намерениях российских военных их осуществить заявило в пятницу ГУР Минобороны Украины – ред.), Котин отметил, что на ее территории расположены многие ядерные объекты, в которых содержатся радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо.
"Теоретически можно сделать все, что угодно с этим ядерным материалом. Он сейчас находится в тех пределах и конструкциях, в которых ему надлежит находиться, чтобы он не вышел в окружающую среду.
Но если захватчики захотят, конечно, они могут его взорвать или еще что-нибудь, и он будет распространен по всей территорий.
Дальше уже все зависит от направления ветра. Конечно, это самоубийство и для них, если они на это отважатся", – подчеркнул Котин.
Предыстория:
- В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
- Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили.
- Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
- В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.