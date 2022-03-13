Данилов сомневается в дальнейшем существовании ООН и упрекнул Германию

Секретарь СНБО Алексей Данилов сомневается, что Организация объединенных наций будет существовать в сегодняшнем виде после завершения войны России против Украины.

Источник: Данилов в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Я хочу напомнить, что в 1939 году существовал еще такой институт как Лига наций, и потом он прекратил свое существование.

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Так вот я могу сказать: после этой войны, в которой мы обязательно одержим победу, будет ли существовать ООН в том виде, в котором она на сегодняшний день существует – большой вопрос.

Потому что наша страна является основателем ООН. И если ООН не может защитить страну-основателя, что они вообще могут?".

Детали: По словам Данилова, в мире "почему-то пугаются людей, которых вообще не надо пугаться".

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Он подчеркнул, что, по данным всех разведок, Россия планировала захватить Киев в течение 3-4 суток, однако этого не произошло.

"Отключение SWIFT, отключение этой саранчи от всех цивилизованных процессов – это вопрос сегодня для мира номер один. И мне очень досадно, когда взрослые дяди поджимают хвост и смотрят в глаза этому диктатору и почему-то считают, что у него будет какая-то победа – это ложная позиция. Победа будет за нами, она будет 100%", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО также упрекнул Германию в продолжении сотрудничества с Россией.

Прямая речь: "Сегодня поведение немцев для меня очень странно. Я не раз говорил, что они еще не ответили за Вторую мировую войну перед нашим народом. Они почему-то считают, что мы с россиянами – одно целое".

"Они (Россия и Германия – ред.) на сегодняшний день, я могу уверенно это сказать, являются партнерами. Сегодня Германия является основным поставщиком денег на территорию РФ. Именно Германия платит каждый день РФ безумные деньги".

Что предшествовало: Издание Irish Times сообщило, что ООН запретила своим сотрудникам использовать слова "война" или "вторжение", чтобы не оскорбить Россию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил ООН в цензуре после появления информации о распоряжении не называть "войной" нападение РФ.

В ООН опровергли, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова "война или вторжение" по поводу нападения России на Украину, но не исключили, что такое электронное письмо мог прислать руководитель какого-то подразделения ООН.