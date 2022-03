В ООН заверили, что считают "войной" нападение РФ, но "могли быть попытки запретить" это слово

Организация Объединенных Наций отрицает, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова "война или вторжение" по поводу нападения России на Украину.

Об этом в электронном письме Guardian заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, пишет "Европейская правда".

Дюжаррик сказал, что это "просто не тот случай, когда сотрудникам было предоставлено указание не использовать такие слова, как "война" и "вторжение" для описания ситуации".

Он также указал на недавний твит заместителя генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, в котором была фраза "эта бессмысленная война".

Nearly two weeks on, it is painfully clear that those suffering the most after Russia's invasion of #Ukraine are civilians - killed, wounded, displaced. This war is senseless. We are ready to support all good-faith efforts at negotiation to end the bloodshed.