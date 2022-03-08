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В ООН заверили, что считают "войной" нападение РФ, но "могли быть попытки запретить" это слово

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 18:33

Организация Объединенных Наций отрицает, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова "война или вторжение" по поводу нападения России на Украину.

Об этом в электронном письме Guardian заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, пишет "Европейская правда".

Дюжаррик сказал, что это "просто не тот случай, когда сотрудникам было предоставлено указание не использовать такие слова, как "война" и "вторжение" для описания ситуации".

Он также указал на недавний твит заместителя генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, в котором была фраза "эта бессмысленная война".

"Также генеральный секретарь использовал широкий спектр слов в своих заявлениях и комментариях для прессы, чтобы описать происходящее", – сказал Дюжаррик.

Он также сказал, что сотрудников "просят оформлять любые сообщения по Украине, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции ООН и заявлениям генерального секретаря".

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Он сказал, что не может исключить, что такое электронное письмо мог прислать какой-то руководитель какого-то подразделения ООН, но до сих пор оно не было доведено до его сведения.

Другие сотрудники ООН, с которыми связалась Guardian, не получали по электронной почте такой запрет.

ООН отреагировала на сообщение издания Irish Times, в котором говорилось, что она запретила своим сотрудникам использовать слова "война" или "вторжение", чтобы не оскорбить Россию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил ООН в цензуре после появления информации о распоряжении не называть "войной" нападение РФ.

Темы: ООНУкраинавойна
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