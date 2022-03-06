Венедиктова сообщила Киве о подозрении в госизмене

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепу от ОПЗЖ Илье Киве.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Затем последует арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет".

Детали: Киве объявили подозрение по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).

ФОТО С FACEBOOK ВЕНЕДИКТОВОЙ

По словам генпрокурорки, Кива "своими действиями и высказываниями причинил колоссальный ущерб государству Украина" и "сделал все от него зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора", чтобы "миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, … жили на границах соседних государств, … а многие из них никогда не вернулись домой".

Венедиктова отметила, что все это Кива сделал напрасно и бесполезно, потому что ни у него, ни у его кураторов ничего не получится.

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