Венедиктова сообщила Киве о подозрении в госизмене
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепу от ОПЗЖ Илье Киве.
Источник: Венедиктова в Facebook
Прямая речь Венедиктовой: "Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Затем последует арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет".
Детали: Киве объявили подозрение по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).
По словам генпрокурорки, Кива "своими действиями и высказываниями причинил колоссальный ущерб государству Украина" и "сделал все от него зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора", чтобы "миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, … жили на границах соседних государств, … а многие из них никогда не вернулись домой".
Венедиктова отметила, что все это Кива сделал напрасно и бесполезно, потому что ни у него, ни у его кураторов ничего не получится.
Предыстория:
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- Ночью 24 февраля Илья Кива, которого используют российские пропагандисты, из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".
- Под утро 24 февраля Россия напала на Украину.
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