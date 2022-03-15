Удар по телевышке в Ровно: количество погибших возросло до 19

Спасатели разбирают завалы на телевышке. Фото с Facebook Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины

Число погибших в результате ракетного удара России по телебашне в городе Ровно возросло до 19 человек.

Источник: руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в эфире канала "Рада" утром 15 марта

Прямая речь Коваля: "К сожалению, должен проинформировать, что количество жертв увеличилось. По состоянию на 8:30 утра у нас 19 погибших и 9 пострадавших".

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Детали: По словам председателя облВА, эта цифра может быть не окончательной, поскольку операция по разбору завалов продолжается.

Коваль отметил, что спасателям нужно еще несколько часов, чтобы разобрать все завалы. Тогда станет известно точное количество погибших.

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