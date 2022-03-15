Несколько нардепов ОПЗЖ хотят выйти из фракции
Вторник, 15 марта 2022, 13:57
Несколько народных депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" написали заявления о выходе из фракции.
Источник: собеседники УП в Раде, нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram
Детали: Официальной информации пока нет.
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Источники "Украинской правды" в парламенте подтвердили эту информацию.
Прямая речь Гончаренко: "Также депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление про их выход из депутатской фракции ОПЗЖ".
Напомним: 15 марта Верховная Рада лишила их коллегу Илью Киву мандата народного депутата.
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В тот же день сотрудники ГБР провели обыски у народных депутатов от ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.