Кива больше не народный депутат

Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата.

Источник: собеседники УП в парламенте

Дословно: "Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение".

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Детали: Такое решение было принято депутатами 15 марта на заседании Рады.

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепа от ОПЗЖ Ильи Киви.

Ночью 24 февраля Илья Кива, которого используют российские пропагандисты, из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно увольнение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".