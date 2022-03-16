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Россияне похитили мэра Скадовска и его заместителя. Люди вышли на митинг

Елена РощинаСреда, 16 марта 2022, 11:22
Россияне похитили мэра Скадовска и его заместителя. Люди вышли на митинг
Мэр Скадовска Александр Яковлев, фото из его Facebook

Российские военные похитили мэра оккупированного Скадовска Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха, заявил активист Артем Костюченко.

Источник: Артем Костюченко в Facebook

Прямая речь: "Только что (около 11:00) из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха".

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Детали: Костюченко призвал скадовчан собраться на центральные площади в 12:00.

Люди пришли и скандируют "Русский солдат – фашист и оккупант", "Верните нашего мэра!", "Мэра!", "Мы его выбрали – это наш мэр".

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Также люди выкрикивают: "Скадовск – это Украина".

Российские захватчики похищают мэров украинских городов, которые не покоряются оккупантам и не признают российскую власть.

Предыстория: 

  • 11 марта российские оккупанты похитили городского главу захваченного Мелитополя Ивана Федорова. После этого депутат от "Оппозиционного блока" Галина Данильченко заявила, что создает комитет народных избранников, который будет руководить Мелитополем.
  • 13 марта российские захватчики похитили Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного, что в Запорожской области.
  • По данным Запорожской ОВА, россияне вывезли мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный 8 лет назад Луганск. Городской глава Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену оккупантов, но его судьба неизвестна.
  • 10 марта оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову, однако позже отпустили. Позже россияне похитили активистку Ольгу Гайсумову, похитили главу районного совета Мелитополя Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.

Темы: Херсонская областьвойна
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