Россияне похитили мэра Скадовска и его заместителя. Люди вышли на митинг

Мэр Скадовска Александр Яковлев, фото из его Facebook

Российские военные похитили мэра оккупированного Скадовска Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха, заявил активист Артем Костюченко.

Источник: Артем Костюченко в Facebook

Прямая речь: "Только что (около 11:00) из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха".

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Детали: Костюченко призвал скадовчан собраться на центральные площади в 12:00.

Люди пришли и скандируют "Русский солдат – фашист и оккупант", "Верните нашего мэра!", "Мэра!", "Мы его выбрали – это наш мэр".

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Также люди выкрикивают: "Скадовск – это Украина".

Российские захватчики похищают мэров украинских городов, которые не покоряются оккупантам и не признают российскую власть.

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