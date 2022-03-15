Российские пропагандисты массово увольняются – СМИ

Многие сотрудники российских государственных телеканалов увольняются из-за освещения событий русско-украинской войны.

Источник: Meduza, источники российского журналиста Романа Супера

Детали: Журналистам стало известно об увольнении собственной корреспондентки "Первого телеканала" в Париже Жанны Агалаковой. На вопрос журналистов Meduza о причинах ее увольнения, она ответила "Думаю, что ответ очевиден".

Бывшая глава Дирекции креативного планирования "Первого телеканала" с 2006 по 2021 год Елена Афанасьева утверждает, что многие сотрудники на пропагандистском телеканале "не согласны" с официальной линией освещения событий. По ее словам, большинство работников с начала российско-украинской войны нервничают, но боятся или не могут уволиться "из-за ипотеки и необходимости обеспечивать семью".

Другой неназванный источник Meduza, связанный с Первым телеканалом, подтвердил, что все сотрудники нервничают из-за официальной линии освещения событий.

Прямая речь: "Все без исключения понимают, что врут – у них же на студии висят экраны с новостями Reuters и AP, а им сверху спускают темники и тексты, которые вообще не бьются с реальностью. С самого начала войны у среднего состава новостной службы паника: зачем мы врем, что с нами будет? Но их начальство успокаивает: дескать, сейчас скинут (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского и все будет как раньше. Но время идет, Зеленского никто не скидывает, нервы у людей с мозгами и доступом к информации сдают".

Детали: Meduza утверждает, что на другой российской государственной компании – ВГТРК подобная ситуация (руководит телеканалами Россия 24 и Россия 1 – ред.). Сотрудники якобы "недовольны" рассказывать о "миротворческой спецоперации", но вместе с тем узнавать от родственников или друзей призывного возраста, что их пытаются исподтишка вывезти в Украину участвовать в боевых действиях.

Кроме того, российский журналист Роман Супер заявил, что 15 марта уволились Вадим Глускер с телеканала "НТВ", а с "Первого телеканала" уволилась Юлия Воробьева и Сергей Брилев.

По словам Супера, на ВГТРК из программы "Вести" массово увольняются сотрудники, в частности режиссер ежедневного эфира и продюсер программы "Вести Недели", которые работали на русскую пропаганду на протяжении многих лет.

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