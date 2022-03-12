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Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР"

Суббота, 12 марта 2022, 21:22
фото: Херсонский облсовет

Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР".

Источник: депутат областного совета Сергей Рыбалко, Суспільне Херсон, Херсонский облсовет

Дословно: "Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. 44 депутата приняли обращение о том, что "Херсонщина – это Украина" и никакой псевдореспублики на территории области не будет".

Обновлено. На сайте Херсонского областного совета опубликовали обращение депутатов VIII созыва к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и всему украинскому народу о бутафорском "референдуме" за "народную республику" в Херсонской области.

В обращении, в частности, говорится:

"Сейчас по Украине распространяется информация о проведении 13 марта 2022 года в Херсоне так называемого "референдума" за создание в Херсонской области "народной республики".

Херсонщина была, есть и будет неотъемлемой частью единого государства – Украины.

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Мы, депутаты Херсонского областного совета VIII созыва, как представители общих интересов территориальных общин Херсонской области, уверяем, что Херсонщина – это часть суверенной и унитарной Украины. Никакие другие сценарии не поддерживаются ни жителями области, ни представителями депутатского корпуса областного совета, ни законно избранной народом местной власти.

Депутаты Херсонского областного совета VIII созыва никогда не признают попыток создать на территории Херсонщины "народную республику" и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам: "Русский военный корабель, иди на…".

Херсонщина не покорена и противостоит захватчику. Наши сердца бьются в такт со всей Украиной, защищающей себя от оккупантов. Херсон – это Украина! Мы – это Украина. Украина – суверенная и единственная. С востока до запада, от юга до севера. Все остальное это провокация и подлые инсинуации врага".

Что было ранее: Оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

После того, как в Херсон временно зашли оккупанты в город и область регулярно проходят акции против оккупантов.

В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.

Темы: Херсонвойна
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