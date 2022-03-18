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В России заявили, что YouTube занимается терроризмом

Ирина БалачукПятница, 18 марта 2022, 13:50

Роскомнадзор заявил, что видео хостинг YouTube занимается терроризмом, и потребовал от него прекратить трансляцию антироссийских роликов.

Источник: Роскомнадзор в Telegram

Дословно Роскомнадзор: "18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube.

Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан".

Детали: По мнению Роскомнадзора, распространение подобных призывов "наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC".

Поэтому он потребовал "в максимально короткие сроки" прекратить трансляцию антироссийских роликов.

В Роскомнадзоре также заявили, что в последние недели "четко выраженную антироссийскую позицию" заняли американские ИТ-компании, в частности Meta Platforms Inc.

Почему это важно: 

Почему это важно: Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины.

При этом Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и ​​наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.

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Роскомнадзор массово блокирует сайты, которые пишут о нападении России на Украину. 

В России заблокировали созданный МВД Украины сайт "Ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ. Но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал. Но 3 марта Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении сервисов, которые собирают информацию о военнослужащих России, пленных или погибших в Украине.

4 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook на территории России. А потом Twitter и YouTube.

4 марта Госдума РФ приняла закон "о фейках", чтобы сажать в тюрьмы за правду о войне. Из-за этого закона ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавили свою работу. Среди них "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com.

6 марта в России на антивоенных митингах задержали по меньшей мере 4 359 человек – это было рекордное количество задержаний за 10 лет.

Российским школам раздали методички, как оправдывать войну против Украины: на уроках учителя должны пересказать школьникам 7-11 классов слова из выступления президента РФ Владимира Путина о причинах "специальной военной операции" против Украины и осуждать призывы к антивоенным акциям.

Темы: Росcиявойнаинтернет
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