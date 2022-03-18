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Российские оккупанты окапываются под Бородянкой и Гостомелем – спутниковые снимки

Денис КарловскийПятница, 18 марта 2022, 21:53
Российские оккупанты окапываются под Бородянкой и Гостомелем – спутниковые снимки
Укрепление россиян северо-западнее Киева. фото: maxar technologies

Российские оккупационные войска роют ямы с земляными укреплениями вокруг своей техники к северо-западу от Киева.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies

Детали: Вырытые ямы с укреплениями заметили на позициях россиян возле села Озера и вокруг аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле.

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Кроме того, дополнительную военную технику с земляными укреплениями заметили на северо-западе в Бородянке и Здвижевке.

Предыстория:

  • Неназванный чиновник Пентагона рассказал, что, по их данным, наступление российских войск сейчас остановилось.
  • Британская разведка имеет основания утверждать, что успешные контрудары ВСУ заставляют россиян сосредотачивать значительные силы на охране линий снабжения. Поэтому их наступательный потенциал значительно уменьшился.
  • 17 марта ряд чиновников правительств разных стран Запада заявили, что российско-украинская война постепенно затягивается и перерастает в проведение позиционных боев.

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Темы: Киевская областьРосcиявойнабоевые действия
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