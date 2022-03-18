Россия выпустила 1080 ракет по Украине – Пентагон

По данным американского Министерства обороны, русские оккупанты выпустили по состоянию на 18 марта уже 1080 ракет по территории Украины.

Источник: неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии ВВС

Детали: В целом, американские разведчики видят, что наступление российских сил остановилось по всем направлениям. Они не видят движения подразделений РФ ни на северном и северо-западном направлении от Киева, ни на восточном, где российские войска находятся в 30 км от Киева.

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Он отметил, что подобным образом не видят приближения российских подразделений к Харькову, несмотря на попытки прорыва. Чернигов и Мариуполь находятся в осаде, но ожесточенное сопротивление украинцев препятствует взятию этих городов русскими войсками.

Американское чиновник отметил, что украинцы сохраняют большую часть своей авиации в боеспособном состоянии, несмотря на усиленные ракетные удары россиян по аэродромам. К тому же системы ПВО продолжают сбивать российские истребители и ракеты. Поэтому воздушное пространство над Украиной не является полностью контролируемым россиянами.

По данным США, в России осталось боеспособными около 90% резервов боевых сил и средств, которые были сосредоточены на границах перед началом вторжения 24 февраля.

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