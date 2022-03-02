В пограничном Белгороде в России больницы перестали принимать гражданское население – росСМИ

Российские журналисты узнали, что городские больницы Белгорода, расположенного в полусотне километров от Харькова, перестали принимать пациентов среди гражданского населения и полностью перешли на лечение раненых российских военных.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"

Детали: Журналисты издания узнали, что несколько городских больниц Белгорода полностью перепрофилировали на лечение раненых российских военнослужащих, привезенных из Украины.

Как утверждает издание, городская больница №2, которую считают одной из лучших в области и городе, полностью занимается лечением российских военных, получивших ранение в боевых действиях в Украине.

Корреспондент "Новой газеты" видел в больнице российских военных с легким ранениями, а также узнал, что врачей травмпункта созвали на совещание для "обсуждения военной повестки дня".

Кроме того, сотрудники одного из частных медучреждений города рассказали журналистам, что их персонал также привлекли к лечению российских оккупантов, в первую очередь позвали хирургов.

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