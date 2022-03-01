В пограничном Белгороде в России больницы перестали принимать гражданское население – росСМИ
Российские журналисты узнали, что городские больницы Белгорода, расположенного в полусотне километров от Харькова, перестали принимать пациентов среди гражданского населения и полностью перешли на лечение раненых российских военных.
Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"
Детали: Журналисты издания узнали, что несколько городских больниц Белгорода полностью перепрофилировали на лечение раненых российских военнослужащих, привезенных из Украины.
Как утверждает издание, городская больница №2, которую считают одной из лучших в области и городе, полностью занимается лечением российских военных, получивших ранение в боевых действиях в Украине.
Корреспондент "Новой газеты" видел в больнице российских военных с легким ранениями, а также узнал, что врачей травмпункта созвали на совещание для "обсуждения военной повестки дня".
Кроме того, сотрудники одного из частных медучреждений города рассказали журналистам, что их персонал также привлекли к лечению российских оккупантов, в первую очередь позвали хирургов.
Предыстория:
- Министерство обороны России и российские власти скрывают от населения РФ действительный масштаб потерь своей армии. Кроме того, оккупанты делают вид, будто атакуют исключительно военную инфраструктуру в Украину, а жертв среди гражданского населения нет.
- В России массово блокируют Интернет-издания и сайты, освещающие настоящий масштаб потерь оккупационных войск РФ и сообщают о фактах военных преступлений россиян против украинского гражданского населения.
- Глава Чечни и приспешник Путина Рамзан Кадыров признал, что среди его войск уже есть первые боевые потери в Украине.
- Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения.