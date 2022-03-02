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Переговори Украины и России сдвинулись во времени – росСМИ

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 10:35
Делегации на переговорах 28 февраля. Фото ТАСС

Российские СМИ сообщают, что переговоры Украины и России, которая напала на нашу страну, не отменяются – но их время сдвигается.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам

Прямая речь собеседника издания: "Не отмена, сдвинулось время, скоро будет официальная информация".

Предыстория:

  • 1 марта президент Владимир Зеленский заявил, что перед началом переговоров по прекращению огня, российские оккупанты должны прекратить ракетные и авиаудары по гражданскому населению в украинских городах.
  • Вечером 28 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы обсудить российское вторжение в Украину и попытки наладить переговоры о перемирии.
  • 28 февраля состоялась встреча делегаций Украины и России у реки Припять в приграничных районах Гомельской области в Беларуси. По словам члена делегации, советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, стороны нашли точки пересечения по поводу возможного прекращения огня и механизмы имплементации, но по его практическому воплощению должны встретиться еще раз на границе Польши и Беларуси.
  • 1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах между Украиной и Россией.

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Темы: УкраинаРосcиявойна
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