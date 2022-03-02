Переговори Украины и России сдвинулись во времени – росСМИ

Российские СМИ сообщают, что переговоры Украины и России, которая напала на нашу страну, не отменяются – но их время сдвигается.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам

Прямая речь собеседника издания: "Не отмена, сдвинулось время, скоро будет официальная информация".

Предыстория: