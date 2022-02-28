Лукашенко с Эрдоганом обсудили российскую войну в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко касательно российского вторжения в Украину.

Источник: белорусское провластное медиа "Пул первого"

Дословно: "Главной темой разговора Лукашенко и Эрдогана стали события в центре Европы и в связи с этим вопрос войны и мира.

В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине (российское полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси – ред.), а также российско-украинские переговоры, которые начались сегодня (28 февраля – ред.) в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу".

Детали: Разговор Лукашенко с Эрдоганом длился больше часа.

Турецкий президент выразил свое желание приобщиться к достижению мира в Украине.

Кроме того, согласно заявлениям белорусских властей, Лукашенко якобы обсуждал с Эрдоганом западные санкции против России и Беларуси.

Напомним: При прямом участии Лукашенко российские оккупанты осуществляют ракетные и авиаудары с территории Беларуси. В частности, российские самолеты используют мощности белорусских военных аэродромов.

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